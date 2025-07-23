بول والتر هاوزر لـ"الخليج 365" عن The Naked Gun: ليام نيسون فاجأني بالشيكولاتة

الكوميديا الخفيفة... بروح راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 04:20 مساءً - في مقابلة خاصة مع، كشف النجم الأمريكيعن كواليس مشاركته في فيلمالجديد، والذي يعيد إحياء سلسلة الأفلام الكوميدية الشهيرة التي صنعت مجدها في الثمانينيات والتسعينيات.

عن تجربته مع هذا النوع من الكوميديا، قال هاوزر: "كنت أخبر أحدهم أن تقديم أشخاص راقين لأعمال خفيفة هو نوع من التلاعب المرح، وهو الأسلوب الذي لطالما أحببته. مونتي بايثون مثال كبير، وكذلك أفلام مثل The Naked Gun وAirplane. أنا أستمتع بهذا النوع كثيرًا."

وأضاف أن إعادة تقديم The Naked Gun للجمهور الحالي كان تحديًا كبيرًا ومسؤولية لا يُستهان بها، قائلاً: "كان علينا أن نحترم محبّي النسخ الأصلية، لكن بعد مشاهدتي للفيلم الليلة الماضية، شعرت أننا كنا منصفين بحق العمل الأصلي، وأنا سعيد جدًا بالنتيجة."

ليام نيسون... الجانب المضحك من النجم الجاد

وحول تعاونه مع النجم العالمي Liam Neeson ليام نيسون، عبّر هاوزر عن إعجابه الكبير بروح الدعابة والتواضع التي يتمتع بها الأخير، قائلاً: "في أي فيلم كوميدي عادي، كنت أتخيل أنني سأكون الشخص الغريب وهو الشخص الجاد، لكن في The Naked Gun تبادلنا الأدوار. لقد كان شرفًا أن أعمل معه، وكان مرحًا وكريمًا جداً. كان يطلب منا أفكارًا ويسأل: هل هذا نجح؟ لقد فاجأني بمرونته وتواضعه."

لحظات لا تُنسى خلف الكاميرا

وعندما سألناه عن اللحظات الطريفة خلف كواليس التصوير، لم يتردد هاوزر في مشاركة موقف طريف مع ليام نيسون: "كان يعرض عليّ الشوكولاتة طوال الوقت، رغم أنه يتبع نظامًا صحيًا صارمًا! بالكاد رأيته يأكل، كان يمشي ومعه عود أسنان في فمه... وفجأة ليام نيسون بنفسه يمد لي لوح شوكولاتة. بدا الأمر وكأنه حلم."

ومن اللحظات المضحكة الأخرى التي استذكرها: "قمت بالغناء مع باستا رايمز وفريقه في موقع التصوير، لكن أكثر ما أضحكني هو مشهد النقانق الحارة، حين كان ليام يركض لاستخدام دورة المياة، وكذلك حين وبخته الملازمة، كنت أقاوم الضحك بشدة!"

ليام نيسون يقود فرقة الشرطة في The Naked Gun

ليام نيسون يعود في فيلم The Naked Gun في نسخة جديدة كليًا من سلسلة الكوميديا الشهيرة، بدور الملازم فرانك دريبن جونيور، رجل الشرطة الذي يمتلك “مجموعة المهارات الخاصة” لكن في قالب فكاهي ساخر هذه المرة. يسير نيسون على خطى والده في الفيلم، في توليفة تجمع بين الأكشن والكوميديا العبثية التي اشتهرت بها السلسلة الأصلية.

الفيلم من إخراج أكيفا شافر، وشارك في كتابة السيناريو إلى جانب دان جريجور، بينما يتولى الإنتاج النجم وصانع الكوميديا سيث ماكفارلين.

يضم العمل نخبة من النجوم إلى جانب نيسون، من بينهم باميلا أندرسون، بول والتر هاوزر، داني هوستون، كيفن دوراند، كودي رودس، ليزا كوشي، وإيدي يو.

ومع هذا الطاقم المتنوع، والخلطة المجنونة بين التحقيقات البوليسية والمواقف الكوميدية المبالغ فيها، يُنتظر أن يكون The Naked Gun واحدًا من أبرز أفلام صيف 2025.

موعد العرض الرسمي في صالات السينما: 31 يوليو 2025.