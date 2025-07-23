شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة أكاديمية الفنون تتيح اختبارات القبول للوافدين عن بعد تيسيرًا لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون اجتماع أمس الثلاثاء بحضور الدكتور هشام جمال نائب رئيس الاكاديمية، ومسؤولي القبول ووحدة تطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالأكاديمية لوضع خطة عمل منظومة القبول للعام الدراسي الجديد.

حيث تقرر لأول مرة إتاحة إمكانية إجراء اختبارات القبول للطلاب الوافدين عن بُعد، وذلك تسهيلًا لهم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وكذلك لإتاحة فرصة لعدد أكبر من الطلاب الراغبين بالالتحاق بكافة معاهد الأكاديمية، وذلك في إطار في إطار سعي الأكاديمية للعمل على تطوير العملية التعليمية بكافة معاهد الأكاديمية وذلك مواكبة مع المنظومة الرقمية المتطورة والتي تأتي ضمن استراتيجية الدولة 2030.

هذا وقد أكدت "جبارة" على سعي الأكاديمية على مدار الأعوام السابقة على تذليل كافة العقبات التي يواجهها الطلاب للالتحاق بالأكاديمية حيث يقوم فريق عمل المنظومة الرقمية على حصر تلك العقبات عام بعد عام للوصول إلى أفضل الطرق الممكنة لخدمة الطلاب من المصريين والوافدين وكان من أهم تلك العقبات هو صعوبة التحاق الطلاب الوافدين بالأكاديمية وإجراء الاختبارات لعدة أسباب من بينها صعوبة السفر وكذا فترات الإجازات التي يصعب على الطلاب المجيء إلى مصر لإجراء الاختبارات على أن تقام الاختبارات بطريقة متقدمة باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية المستخدمة في هذا الصدد.