شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سامي نصير مايسترو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية السابق والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا المايسترو سامي نصير الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية ومايسترو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية ووكيل أول نقابة المهن الموسيقية الأسبق في فترة الموسيقار حلمى أمين .

ونعى الدكتور عاطف إمام عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وعميد المعهد العالي للموسيقي العربية السابق المايسترو سامي نصير، والذى رحل عن عالمنا وشيعت جنازته أمس، ويتقدم بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعي المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الراحل سامي نصير ناقش العديد من رسائل الدكتوراه في المعهد العالي للموسيقي العربية، وتخرج على يديه عدد من الفنانين في تخصصات العزف وغيرها.

وبدأ سامي نصير كعازف لآلة القانون، وكان ملازمًا للمايسترو عبدالحليم نويرة، الذي قال عنه إنه أستاذه الذي رشحه للعمل كقائد مساعد لأوركسترا المسرح الغنائي.