شكرا لقرائتكم خبر عن مسعد فودة لأسرة مسلسل فات الميعاد: نسجتم بالأنامل لوحات إبداعية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نقيب المهن السينمائية مسعد فودة بمسلسل فات الميعاد، الذي عرضت منه الحلقة الأخيرة أمس، مشيرا إلى أنه قدم دراما اجتماعية غاصت في الأعماق الإنسانية للعلاقات الأسرية، كما وجه التحية إلى منتج العمل إبراهيم حمودة وكافة الصناع، وذلك من خلال بيان رسمي أرسله إلى أسرة العمل.

وجاء في البيان: "السيد الأستاذ إبراهيم حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة سكوير للإنتاج الإعلامي، والسادة فريق عمل مسلسل فات الميعاد، تحية وتبريكات، دراما اجتماعية غاصت في الأعماق الإنسانية للعلاقات الأسرية وما يتبعها من لحظات حزينة، ضاحكة، رمادية، وتقاطعات فارقة استطاعت أن تخترق الوجدان، فتشعرك وكأنك أنت الباحث عن مخرج من مأزق إيجابا وسلبا".

وتابع: "شكرا وتقديرا وامتنانا، استطعتم مل أن تنسجوا بالأنامل لوحات فسيفسائية إبداعية متميزة، التهنئة والتبريكات والدعاء بمزيد من التقدم والرقي، فريق عمل أمام وخلف الكاميرا جنود مجهولة صانعة السعادة، وتقبلوا تحياتي ودعائي بمزيد من التقدم والرقي".



نقابة السينمائيين

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي تشويقي حول بسمة التي تقوم بطلب الطلاق من مسعد بعد اعتدائه عليها أكثر من مرة، ليتحول طلبها إلى سلسلة لا تنتهي من المشاكل والصراعات التي تخوضها معه، خاصة مع ولادتها لابنتها الأولى منه.