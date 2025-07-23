شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تعيش نشاطا سينمائيا وتنضم إلى فيلمي هيروشيما والسادة الأفاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة ناهد السباعي نشاطا سينمائيا كبيرا خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت مؤخرا على المشاركة على فيلمين دفعة واحدة، استعدادا لعرضهما خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منهما.

حيث تشارك ناهد السباعي في فيلم "هيروشيما" بطولة النجم أحمد السقا، وبمشاركة عدد كبي الفنانين، وهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وتلعب خلال الأحداث دورا مركّباً يجمعها بباقي الأبطال والشخصيات.

في الوقت نفسه، تشارك ناهد في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع النجوم محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، وطه دسوقي. والفيلم من تأليف مصطفي صقر، وأحدث أعمال المخرج كريم الشناوي.

وكانت أخر ظهور لناهد السباعي، في السينما في فيلم "بضع ساعات في يوم ما" كضيف شرف، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.