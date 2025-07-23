شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تحسم الجدل: معملتش عمليات تكميم وصورى الجديدة بالـ AI والان مع تفاصيل الخبر

حسمت الفنانة ويزو الجدل الذي دار حولها خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور جديدة لها على السوشيال ميديا، تبدو وكأنها فقدت الكثير من وزنها، مما جعل هناك تساؤلات حول كيفية ظهورها بهذه النحافة في فترة قصيرة، وأرجع البعض أنها أجرت عملية تكميم معدة، وهو ما نفته ويزو تماماً".

وأكدت ويزو في بيان صحفي أنها لم تخسر وزنها من الأساس حتى تكون قد أجرت عملية تكميم معدة موضحة: "وزني حالياً هو الطبيعي الذي ظهرت به لأول مرة أمام الجمهور خلال عروض مسرح مصر، وأنا طول عمري بهذا الوزن، كما أني حضرت افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذى كان منذ أيام قليلة بشكلى ووزني الطبيعي فكيف أكون خسيت بعملية تكميم!؟.

وتابعت ويزو أن الصور الأخيرة التي نشرتها على حسابها بموقع انستجرام، معدلة بـ AI موضحة: "الماكيير الخاص بى هو من صورني وقام بتعديل الصور بـ AI ونشرها على حسابه وأنا نشرتها أيضاً وذلك جعل البعض يعتقد أني خسرت وزني بعمليات التكميم، على عكس الحقيقة تماماً.

وأوضحت ويزو أن صفحات السوشيال ميديا أشاعت اجرائى عملية تكميم بوضع مقارنات بين صورها الجديدة مع صورها أثناء حملها وبعد ولادة أبنائها إسماعيل مسك وطبيعي أن يكون وزنها زائد قبل الولادة وبعدها، وحتى توصل إلى وزنها الطبيعي تحتاج لأكثر من عام".

يذكر أن آخر أعمال ويزو الفنية فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي تم عرضه فىعيد الفطر 2025، وجسدت خلال أحداثه دور راقصة، حيث دار الفيلم فى إطار كوميدى، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية.



ويزو فى صورة معدلة بـ AI