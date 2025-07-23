اللقاء المنتظر… هل يجمع “المحتالون” بين كيفانش تاتليتوغ وهلال ألتنبيليك؟

يستعدّ الممثّل التّركيّ كيفانش تاتليتوغ للعودة إلى الشّاشة الصّغيرة بمشروع دراميّ جديد يحمل عنوان “المحتالون”، إذ تلقّى عرضًا رسميًّا لبطولة العمل إلى جانب الممثّلة هلال ألتنبيليك، في ثنائيّة تُبشّر بالكثير من الشّغف والإثارة.
المسلسل من تأليف الكاتبة التّركية سما أرغينيكون، صاحبة أشهر الأعمال الدّراميّة مثل “القبضاي”و “العشق الأسود”و “حبّ أبيض وأسود” و “القضاء”، من إنتاج شركة القمر الّتي تجهّز لما وُصف بـ”المفاجأة المدوّية” خلال الأيّام المقبلة.
سيُعرض “المحتالون” خلال الموسم الدّرامي القادم على قناة NOW، وهو من إخراج علي بيلغين، المعروف بإخراجه لأعمال ناجحة تركت بصمة مثل “الغراب” و “جسور والجميلة” و “جرائم صغيرة”.
هذا التّعاون المرتقب بين كيفانش وهلال يشعل حماسة المتابعين، في انتظار ما ستقدّمه هذه الثّنائية القويّة من كيمياء دراميّة وأداء رفيع المستوى.
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