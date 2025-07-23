شكرا لقرائتكم خبر عن من مفاجآت الصيف حسين الجسمي يطرح أول ألبوم كامل له منذ 15 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من مفاجأة الصيف الموسيقية فى 2025 التي تُعد الأبرز هذا الصيف، طرح الفنان حسين الجسمي أول ألبوم كامل تحت عنوان "في وقت قياسي" له منذ 15 عامًا بعد غيابه عن الألبومات الكاملة منذ 2010 وكان قد كشف الجسمي عن أن الألبوم على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى انه سيُصدر بطريقة غير تقليدية، حيث يضم مجموعة من الأغاني التي ستُطرح أسبوعيًا كل أسبوع يشهد طرح أغنيتين جديدتين يأتي بمفهوم "الحكايات الموسيقية" برؤية فنية مبتكرة

العودة إلى عصر الألبومات الكاملة يُعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة الفنان، الذي اكتفى خلال العقد الماضي بإصدار أغاني منفردة حققت نجاحًا كبيرًا، مثل: "لقيت الطبطبة" (أكثر من 200 مليون مشاهدة) "مهم جدًا" (تعاون مع راشد الماجد) "أحبك" (باللهجة المصرية)وغيرها من الاغانى الفردية

ولقد اطلق مؤخرا المطرب حسين الجسمي، أول عملين من “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

وجاء العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس، والذي يقول في مقدمتها:

يا نسيمٍ هَبّ جَدواكم

أسهَر عيوني بطاريكم

ما سخيت آنا بفرقاكم

فرحتي ساعة ألاقيكم

تبْتِهِج نفسي بروياكم

من مزايا تِلْتِقي فيكُم

مثل ما تِهْوون نِهْواكُم

يِعل تِتْحَقّق مناويكم

وجاء العمل الثاني، فهو أغنية مصرية عاطفية بعنوان "مِستنيك" من كلمات تامر حسين، وبرؤية فنية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع مادي، وتحمل في طيّاتها مشاعر الحب والشوق والانتظار بلغة موسيقية صادقة، حيث يقول في مقدمتها:

وَحشتني يا حبيبي وَحشتني

مُشتاق من يوم ما فارقتني

أنا مِستنيك .. الله يخليك

تِرجع عشان إنت تعبتني

م البُعدُ مشاعري اتدغدغوا

كُل اللي يقابلك أبلّغه

بعد السلامات في بينا حاجات

إزاي من بالي هايتلغوا؟

ويشارك الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، في الأغنية المصرية، حيث يظهران بالأبيض والأسود وتقنيات الذكاء الاصطناعي.