شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رحمي ابنة محمد محمود وزوجة محمود حافظ في فيلم "طلقني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رحمي في فيلم "طلقني" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، حيث تواصل حاليا تصوير مشاهدها في العمل، الذي بدأ منذ حوالي أسبوعين، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منه.

وتجسد ياسمين رحمي خلال الأحداث شخصية "فاتن"، وهي ابنة "كمال" الذي يجسد دوره الفنان محمد محمود، وزوجة "الضبع"، الذي يقوم به الفنان محمود حافظ، وتحدث بينهما وبين أبطال العمل العديد من المفارقات.

فيلم طلقني تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، بطولة كريم محمود عبد العزيز و دينا الشربيني، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وغيرهم من الفنانين، ويشهد التعاون الثاني بين كريم ودينا الشربيني بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه الذي عرض العام الماضي.

يذكر أن بابا جه آخر أعمال ياسمين رحمي، والذي عرض العام الماضي ضمن سباق رمضان 2024، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



ياسمين رحمي ومحمود حافظ



ياسمين رحمي من كواليس طلقني