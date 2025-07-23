مؤسسة البحر الأحمر تعبر عن فخرها بدعم فيلمي غرق ومدرسة الأشباح في تورنتو السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 07:21 مساءً - احتفلت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي باختيار فيلمي "غرق" للمخرجة زين دريعي، و"مدرسة الأشباح" للمخرجة سيماب جول، للمشاركة في الدورة الـ50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF 2025)، وذلك عبر منشور خاص على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام".

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تفخر بدعمها للأفلام المشاركة

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جاء احتفالبهذه الأعمال الاستثنائية تتويجًا لجهود المؤسسة في دعم السينما العربية وحضورها في المحافل العالمية عبر برامجها وعبرت إيضًا عن فخرها بذلك حيث جاء المنشور كالتالي: "أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن الأفلام المشاركة في نسخته لعام 2025، ومن ضمن هذه القائمة الأفلام المدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي: فيلم "غرق" للمخرجة زين دريعي، وفيلم "مدرسة الأشباح" للمخرجة سيماب جول".وتابعت: "وتفخر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدورها في دعم هذه الأعمال الاستثنائية من خلال معامل البحر الأحمر و صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر".

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الأفلام المشاركة بـ مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الـ 50

وسبق أن أعلنعن انطلاق دورته الخمسين المقررة في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، مبرزًا تشكيلة مميزة من الأفلام التي ستُعرض لأول مرة على الساحة العالمية.وتأتي هذه الدورة لتؤكد مكانة المهرجان كإحدى أبرز المحطات السينمائية في أمريكا الشمالية، حيث تضم قائمة العروض الأولى أفلاما من بطولات نجوم عالميين مثل كيانو ريفز، سيدني سويني، أنجلينا جولي، وعزيز أنصاري.ومن بين الأفلام المنتظرة، يبرز فيلم Good Fortune الذي يجسد فيه كيانو ريفز شخصية ملاك يرشد رجلا يواجه تحديات الحياة، ويلعب عزيز أنصاري دور هذا الرجل، في قصة تمزج بين الدراما والكوميديا.كما ستعرض سيدني سويني فيلم Christy بدور ملاكمة محترفة، بينما تقدم أنجلينا جولي فيلم Couture بدور مخرجة أفلام تغطي أسبوع الموضة في باريس.وتشمل أيضا أفلاما أخرى سبق الإعلان عنها مثل Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery، وRoofman بطولة تشانينغ تاتوم الذي يلعب دور أب يحاول التصدي للصعوبات عبر الانخراط في عالم السرقة، وفيلم Rental Family مع برندان فريزر، وThe Lost Bus بطولة ماثيو ماكونهي في قصة تستعرض أحداث حريق ضخم في كاليفورنيا عام 2018.كما ينتظر عشاق السينما عرض أفلام مهمة أخرى منها Nuremberg الذي يشارك في بطولته رامي مالك وراسل كرو، إلى جانب Swiped مع ليلي جيمس، وFranz الفيلم الدرامي الذي يستعرض حياة الكاتب فرانز كافكا.يُعدمنصة مهمة للكشف عن أبرز الإنتاجات السينمائية التي تتنافس على الجوائز في موسم الخريف، ويشهد كل عام حضورًا لافتًا من صناع السينما والنجوم العالميين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».