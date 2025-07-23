المؤلف الموسيقي هشام خرما يطلق ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق المؤلف الموسيقي هشام خرما ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ) اليوم 23 يوليو عبر جميع المنصات الموسيقية، ويضم الألبوم 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية.

يفتتح خرما ألبوم أُفُق (UFUQ) بالمقطوعة الموسيقية Awakening التي تكشف تدريجيًا عن روح الألبوم، ثم تأتي المقطوعة أُفُق (UFUQ) التي تحمل اسم الألبوم وهي عبارة عن موسيقى أوركسترالية ومزيج من الآلات الشرقية بتوزيع جديد. وبعد حوالي عام ونصف من تقديم المقطوعة في حفلاته، يقدم خرما "Move on" بتوزيع أحدث وأطول نسبيًا، لتكون مفاجأة الألبوم لجمهوره.

ويتعاون خرما في الألبوم مع مطربين من مختلف أنحاء العالم في أغاني تعبر عن ثقافات متعددة، ففي المقطوعة الفرنسية "Le Silence"، يتعاون خرما مع المطربة إيليم، وبالإضافة إلى ذلك، يضم الألبوم الأغنية الصوفية "أيها القلب" بالتعاون مع المطربة المغربية أميمة جعواني، التي يمزج فيها خرما بين الآلات الشرقية والأوركسترا، والأغنية الإنجليزية "Runaway" بالتعاون مع المطربة أليساندرا كوتا، ثم تأتي مقطوعة "مدار" التي يمزج فيها بين الآلات الشرقية والكمان الهندي وفلوت البامبو الهندي، ليقدم مقطوعة بها روح سينمائية، بالإضافة إلى مقطوعة "Rhythms of Gaia" التي تمزج بين الإيقاع الموسيقي الإفريقي مع الكمان والأوركسترا.

كذلك يضم الألبوم مقاطع فيديو موسيقية، وهي "Skyline"، التي صورها في منتجع سياحي بالبحر الأحمر، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والأوركسترا، بالإضافة إلى مقطوعة Pathways التي تم تصويرها في الأهرامات بالجيزة، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والرباعية الوترية (⁠String Quartet)، ومن المقرر أن يتم تصوير مجموعة أخرى من المقاطع الموسيقية في الألبوم.

ويمثل أُفُق (UFUQ) عودة لخرما لعالم الألبومات الموسيقية، بعد ألبومه السابق "كُن" الذي طرحه عام 2019، ويعلق خرما على ذلك قائلًا "طوال هذه السنوات الـ6 الماضية، كنت أقوم بالتجريب عن طريق مزج أصوات مختلفة قد لا تربط بينهم أي علاقة، لكن مع التجريب تكتشف آفاقًا أوسع لم تكن لتكتشفها، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعلني أطلق على الألبوم اسم أُفُق (UFUQ)، فهو رحلة تأخذ المستمعين إلى أُفُق أوسع وأكثر رحابة، حيث أجمع أصواتًا ومؤثرات صوتية جديدة، وأتعاون في الألبوم مع مطربين من جميع أنحاء العالم، لنأخذ المستمعين في رحلة مليئة بالمفاجآت أكثر عمقًا ومرحًا وانطلاقًا في الوقت نفسه".