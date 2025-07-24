شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطلق أحدث أغانيه بعنوان "يا رب فرحني".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم حكيم أحدث أغانيه بعنوان "يا رب فرحني" عبر موقع يوتيوب والمنصات المختلفة لتكون افتتاحية الصيف.

وتصدرت الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد طرحها بساعتين، ولاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور، والأغنية من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان وتوزيع حريقة، وإشراف عام أسامة رشدي.

وكانت آخر أعمال النجم حكيم هى أغنية "بتاع مصلحتك"، على جميع المنصات الموسيقىة، وحصدت الأغنية مليون و250 ألف مشاهدة منذ طرحها حتى الآن على "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى، وتتميز بالطابع الشعبي المميز الذي ينسجم مع أسلوب حكيم الغنائي الحماسي والإيقاع السريع.

ومن كلمات أغنية بتاع مصلحتك: عايز تبعد عادي براحتك.. أنا معجب جدًا بصراحتك.. ده أنا من أول مرة قابلتك.. عارف أن أنت بتاع مصلحتك.. لو مفكر إني هزعل وإن قلبي حزين عليك.. يبقي شكلك مش عارفني والشيطان ضاحك عليك.