شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطلق الوش الثاني من ألبوم "بيستهبل" من 5 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم أحمد سعد اليوم "الوش الثاني" من ألبومه الجديد "بيستهبل" والمكون من 5 أغنيات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة بعد النجاح الكبير لأغنيات الوش الأول الأسبوع الماضي والتي تصدرت أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

البداية كانت مع أغنية "بلونة" التي أطلقت كأول أغنية في الوش الثاني وقدمها أحمد سعد من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس وماستر مازن مراد.

كما أطلق النجم أحمد سعد أغنية "شفتشي" وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم "بيستهبل" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة من كلمات منة القيعي ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس وماستر مازن مراد.

وجاءت الأغنية الثالثة باسم "اتحسدنا" من كلمات فلبينو وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت ومكس هاني محروس وماستر مازن مراد".

والأغنية الرابعة في الوش الثاني هي أغنية "اتك اتك" وقدمها سعد بطابع وكلمات مختلفة حيث قرر التجديد في كل أغنيات الألبوم، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني ومكس هاني محروس.

الأغنية الخامسة في الوش الثاني في "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى في أول تعاون غنائي بين الثلاثي، والأغنية الجديدة من ألحان أحمد سعد وعفروتو ومروان موسى وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس وماستر مازن مراد.