في يوم ميلادها..منة شلبي مسيرة حافلة بالأدوار المعقدة 

" السينما أدوار صعبة وأداء استثنائي"

تحدٍ من نوع خاص في "الأصليين"

تجربة نفسية شاقة في "تراب الماس"

نصيحة مروان حامد

تناقض نفسي في "هي فوضى"

" الدراما ..شخصيات محفورة في الذاكرة"

تحول كامل في "واحة الغروب"

حالة من التوتر

معاناة نفسية في "في كل أسبوع يوم جمعة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 11:53 صباحاً - تحتفل النجمةاليوم الخميس الموافق 24 يوليو، بيوم ميلادها، وسط نجاحات فنية لافتة امتدت بين السينما والتلفزيون.وقد استطاعت منة أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب جمهورها ومحبيها من خلال تجسيدها لأدوار معقدة وصعبة، تتطلب جهداً مضاعفاً وتحضيرات دقيقة وقد تميزت في هذا المجال بالفعل، حيث قدّمت شخصيات تركت أثراً واضحاً في ذاكرة المشاهدين، مؤكدة على موهبتها الاستثنائية واختيارها الدقيق لأعمالها، وتزامناً مع احتفالها بهذا اليوم سوف نتطرق من خلال التقرير التالي عن الشخصيات الصعبة التي تقمصتها في أعمالها الفنية.تظل شخصية "ثريا جلال" في فيلم الأصليين واحدة من أكثر الأدوار تميزًا وتأثيرًا. فقد جسدت منة شلبي شخصية فتاة حالمة تهتم بدراسة الحضارات، وتعيش نمط حياة مختلفاً وخاصاً، وتواجه سلسلة من المواقف غير التقليدية، ما أضفى على الشخصية عمقًا وغموضًا لافتًا.منة شلبي عبرت في وقت سابق عن مدى سعادتها بتجسيد هذا الدور، وذلك خلال لقاء تلفزيوني لها في برنامج صاحبة السعادة، حيث قالت إنها أحبت شخصية "ثريا" لعدة أسباب، أبرزها أنها كانت جديدة تماماً بالنسبة لها ولم يسبق لها تقديم شخصية مماثلة، كما أشارت إلى أن هذا الدور كان بمثابة تحدٍ كبير لها، نظراً لمحوريته في سياق الفيلم، مؤكدة أن أي تقليص في مساحة الشخصية أو حذفها كان من الممكن أن يؤدي إلى خلل واضح في الأحداث.وقد شارك منة شلبي بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، كندة علوش، وغيرهم. وتدور أحداث الفيلم حول "سمير عليوة"، الموظف البنكي الذي يعمل في وظيفته منذ سنوات طويلة قبل أن يفاجأ بقرار فصله ضمن خطة لتقليص العمالة. وفي أعقاب ذلك، يبدأ رحلة بحث عن فرصة جديدة، لتأخذه الأقدار في مسار غير متوقع عندما يجد ذات ليلة صندوقاً أمام باب منزله يحتوي على هاتف محمول، فتتبدل حياته بشكل جذري.من بين الأدوار التي مثلت تحدياً نفسياً وإنسانياً كبيراً في مشوارالفني، تبرز شخصية "سارة" في فيلم تراب الماس، التي تعد واحدة من أكثر الشخصيات صعوبة وإرهاقًا على المستوى النفسي. جسدت منة شخصية فتاة وقعت ضحية لخداع عاطفي مدمر، بعد أن وثقت في الرجل الذي أحبته، والذي لعب دوره الفنان إياد نصار. يتضح لاحقاً أن هذا الرجل، وهو إعلامي شهير، اعتاد استغلال النساء وتوثيق علاقاته غير الشرعية معهن سرًا، لتكتشف "سارة" في نهاية المطاف أنها لم تكن سوى رقم جديد في قائمة ضحاياه.وفي لقاء تلفزيوني ضمن برنامج صاحبة السعادة، تحدثت منة شلبي عن كواليس هذا الدور، كاشفة أن التحضيرات للفيلم استمرت ثلاث سنوات كاملة، وأشارت إلى أنها لم تطلع على الرواية الأصلية المقتبس عنها الفيلم، وذلك بناء على توجيه من المخرج مروان حامد، الذي فضل أن تخوض التجربة بصفاء ذهني كامل وتركيز خالص في الشخصية دون تأثير مسبق من النص الروائي، ما جعلها تدخل في عزلة فنية تامة من أجل أداء أكثر صدقاً وواقعية.من الشخصيات التي شكلت علامة فارقة في المسيرة السينمائية للفنانة، تأتي شخصية "نور" في فيلم هي فوضى، التي مثلت واحدة من أكثر الأدوار حساسية وتعقيدًا من الناحية النفسية والاجتماعية. جسدت منة دور الفتاة الجميلة الهادئة التي تجد نفسها محاصرة بين مشاعرها وبين ضغوط سلطة غير مشروعة يمارسها ضدها "حاتم" الشخصية التي قدمها خالد صالح، أمين الشرطة الذي يحبها بجنون مرضي.لم يكن الضغط الذي تعرّضت له "نور" نابعًا فقط من الحب غير المتوازن، بل من استغلال فج للنفوذ، إذ حاول "حاتم" في كل فرصة أن يبتزها عاطفياً، ويقحم نفسه في تفاصيل حياتها، فارضاً عليها حالة من الرعب النفسي والصراع الداخلي.أدت منة الدور بصدق عال، حيث أظهرت التناقضات النفسية التي تعيشها "نور" بين محاولتها للتمسك بحريتها وكرامتها، وبين ملاحقات رجل سلطة لا يفهم إلا منطق السيطرة.فيلم هي فوضى شارك في بطولته عدد من الفنانين إلى جانب منة شلبي، منهم خالد صالح، يوسف الشريف، هالة صدقي، هالة فاخر، وآخرون. وتدور أحداثه حول "حاتم"، أمين الشرطة المهووس بحب "نور"، والذي يتجاوز حدود وظيفته ليجعل من مشاعره أداة تهديد وقمع.في واحد من أبرز وأهم أدوارها التليفزيونية على الإطلاق، تألّقت منة شلبي في تجسيد شخصية "كاثرين"، الفتاة الإيرلندية، ضمن أحداث مسلسل واحة الغروب. قدمت منة شخصية امرأة شغوفة بالحضارة المصرية، تمتلك فضولًا معرفيًا لا ينضب، خصوصًا فيما يتعلق بعالم الآثار، وكانت شغوفة على نحو خاص بالبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، إحدى أكثر الأساطير التاريخية غموضًا وإثارة.لم يكن التحدي في الدور يقتصر على الأداء فقط، بل شمل تفاصيل دقيقة مثل التحدث بلهجة مختلفة، وتغيير المظهر بشكل كامل من خلال لون الشعر والمكياج، وهو ما أضفى على الشخصية طابعًا واقعيًا جعل من "كاثرين" واحدة من أكثر الشخصيات التي تركت أثرًا واضحًا في مسيرة منة شلبي الفنية، وبين قدرتها على التلون والتحول ببراعة بين الثقافات والأزمنة.وقالت منة شلبي، إنه أثناء التحضير للدور أو شخصية "كاثرين"، شعرت بتوتر، خوفاً من عدم إتقانها لطريقة التحدث، خاصة وأن "كاثرين" فتاة أجنبية، لافتة إلى أنها جلست مع مخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري، والتي طلبت منها ضرورة قراءة الدور كثيراً حتى تتقنه.وتابعت: "فضلت أذاكر أذاكر وفي النهاية وصلت لنتيجة جيدة.. بدأت أفكر بالإنجليزي".وتدور أحداث المسلسل حول قصة ضابط البوليس المصري (محمود عبد الظاهر) الذي يُنقل إلى واحة سيوة؛ فيتوجه إلى هناك مصطحباً معه زوجته الأجنبية (كاثرين) الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدآن تجربة جديدة، يمزج فيها الماضي بالحاضر.ويضم العمل عدداً من النجوم منهم: سيد رجب، رشد الشامي، ركين سعد، وآخرين، والعمل إخراج كاملة أبو ذكري، ومن تأليف مريم نعوم.ويأتي مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة كأحد أكثر أعمالها تميزًا وعمقًا على المستوى الدرامي والنفسي. في هذا العمل، تنقلنا منة إلى عالم داخلي مضطرب مليء بالصراعات والانعزالات، من خلال شخصية "نور"، مهندسة الاتصالات التي لا تجد وسيلة للهروب من ماضيها سوى أن تُعلن نهايته تمامًا، فتتفق مع عائلتها على التظاهر بموتها، لتبدأ حياة جديدة بهوية جديدة تحت اسم "ليلى".لكن الخلاص الذي سعت إليه "نور" لم يكن سوى انتقال من مأساة إلى أخرى، إذ تكتشف في حياتها الجديدة أنها أصبحت مُجبرة على العيش مع "عماد"، شاب يعاني من اضطرابات نفسية حادة، وردود أفعاله لا يمكن التنبؤ بها، وهو ما يضعها في مواجهة يومية مع الخوف، التوتر، والقلق الدائم. ومن خلال هذا التحوّل العنيف من حياة منهارة إلى أخرى أكثر ظلمة، استطاعت منة شلبي أن تقدم واحدًا من أقوى أدوارها، إذ جمعت بين الهروب والمواجهة، وبين الكتمان والانفجار، بأسلوب أدائي راقٍ وعميق.شارك منة شلبي في بطولة هذا العمل الفنان، إلى جانب مجموعة من النجوم، في دراما نفسية ذات طابع تشويقي غامض، تدور في أجواء ثقيلة ومكثفة، تعكس صراعات داخلية وجوانب مظلمة من النفس البشرية.يمكنكم قراءة ..مع دقات الصاجات .. منة شلبي تشعل الأجواء في حفل زفاف منة عدلي القيعيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار 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