13 تمثالًا لـ تايلور سويفت في 13 مدينة: مدام توسو تخلد جولات Eras التاريخية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 11:53 صباحاً - في خطوة غير مسبوقة، وتكريمًا لمسيرة واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم، كشفت سلسلة متاحف "مدام توسو" الشهيرة عن أكبر إطلاق متعدد للتماثيل الشمعية في تاريخها الممتد على مدار 250 عامًا. حيث أزاحت الستار عن 13 تمثالًا شمعيًا جديدًا لتايلور سويفت، مستوحاة من إطلالاتها المميزة في جولتها الغنائية العالمية"The Eras Tour"، التي حطّمت الأرقام القياسية.

تايلور سويفت حدث تاريخي في "مدام توسو"

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أعلنت متاحف "مدام توسو" الترفيهية العالمية، أمس، عن تدشين 13 تمثالًا جديدًا لتايلور سويفت، كل منها يرتدي إطلالة أيقونية من جولتها الغنائية الملحمية "The Eras Tour" التي بدأت في مارس 2023 واختتمت في ديسمبر 2024. التماثيل ستُعرض في 13 مدينة حول العالم، منتشرة عبر أربع قارات، في أضخم إطلاق متعدد التماثيل في تاريخ المتحف الذي يعود إلى قرنين ونصف من الزمن.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن "مدام توسو"، فإن المعرض الجديد يهدف إلى جعل الزوار يشعرون كما لو أنهم صعدوا على خشبة المسرح خلال جولة Eras Tour لتايلور سويفت، وهو حلم بالنسبة للكثير من عشاقها حول العالم.

التماثيل تم تصميمها بعناية فائقة على يد فريق متكامل من أكثر من 40 فنانًا، واستغرق تنفيذها نحو 14 شهرًا من العمل المكثف، ليخرج المشروع في أبهى صورة.

تفاصيل الإطلالات والوجهات:

🚨| Madame Tussauds officially unveils 13 new Taylor Swift wax figures to be displayed across 4 continents! pic.twitter.com/Ost3IyHwN0 — The Eras Tour (@tswifterastour) July 23, 2025

— The Eras Tour (@tswifterastour)



التماثيل تم توزيعها في وجهات مختارة بعناية لتغطي أهم المدن العالمية، وعلى رأسها هوليوود، حيث يستضيف المتحف هناك تمثال "Speak Now"، وترتدي سويفت فستانًا بنفسجيًا من تصميم نيكول فيليسيا، أعيد تصميمه خصيصًا لهذه المناسبة.

وفي لاس فيغاس يعرض تمثال "Fearless"، مرتديًا الفستان الذهبي الشهير من روبيرتو كافالي، أما في نيويورك؛ فيحتضن المتحف تمثال "Midnights"، من تصميم زهير مراد.

وفي أورلاندو، يُعرض تمثال "Reputation"، حيث ترتدي سويفت البدلة السوداء اللامعة المميزة من روبرتو كافالي، وهو أحد أكثر الإطلالات شهرة في الجولة. وبمدينة ناشفيل: يعرض المتحف تمثال "evermore"، مرتديًا فستانًامن تصميم إترو.

وتؤكد الصور التي تم الكشف عنها أن هذه التماثيل لا تقتصر فقط على الشكل الخارجي، بل تُعبّر بدقة عن روح كل ألبوم من ألبومات سويفت، وتُعيد إحياء لحظات لا تُنسى من جولتها التي جمعت ملايين الجماهير حول العالم.

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لماذا 13 تمثالًا على وجه التحديد؟



وفي تعليقها على المشروع، قالت "لورا شيرد"، مديرة العلامة التجارية العالمية في مدام توسو: "النجاح الاستثنائي لجولتها الغنائية التي حطّمت الأرقام القياسية كان اللحظة المثالية بالنسبة لنا في مدام توسو، لتخليدها عبر 13 تمثالًا- وهو رقم الحظ بالنسبة لتايلور سويفت- موزعين عبر أربع قارات لضمان وصول هذه التحفة لعشاقها في كل مكان. نحن واثقون من أنهم سيحبونها بقدر ما نحبها".

إرث طويل من التعاون:



من الجدير بالذكر أن هذا ليس التواجد الأول لتايلور سويفت في متاحف مدام توسو، فقد تم الكشف عن أول تمثال لها في نيويورك عام 2010، عندما كانت لا تزال في بداية طريقها نحو العالمية. ولكن إطلاق 13 تمثالًا دفعة واحدة يضع هذا المشروع في مصاف الأحداث الثقافية والفنية الكبرى.

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