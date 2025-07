13 تمثالًا لـ تايلور سويفت في 13 مدينة: مدام توسو تخلد جولات Eras التاريخية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 11:53 صباحاً - في خطوة غير مسبوقة، وتكريمًا لمسيرة واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم، كشفت سلسلة متاحف "مدام توسو" الشهيرة عن أكبر إطلاق متعدد للتماثيل الشمعية في تاريخها الممتد على مدار 250 عامًا. حيث أزاحت الستار عن 13 تمثالًا شمعيًا جديدًا لتايلور سويفت، مستوحاة من إطلالاتها المميزة في جولتها الغنائية العالمية"The Eras Tour"، التي حطّمت الأرقام القياسية.

أعلنت متاحف "مدام توسو" الترفيهية العالمية، أمس، عن تدشين 13 تمثالًا جديدًا لتايلور سويفت، كل منها يرتدي إطلالة أيقونية من جولتها الغنائية الملحمية "The Eras Tour" التي بدأت في مارس 2023 واختتمت في ديسمبر 2024. التماثيل ستُعرض في 13 مدينة حول العالم، منتشرة عبر أربع قارات، في أضخم إطلاق متعدد التماثيل في تاريخ المتحف الذي يعود إلى قرنين ونصف من الزمن.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن "مدام توسو"، فإن المعرض الجديد يهدف إلى جعل الزوار يشعرون كما لو أنهم صعدوا على خشبة المسرح خلال جولة Eras Tour لتايلور سويفت، وهو حلم بالنسبة للكثير من عشاقها حول العالم.

التماثيل تم تصميمها بعناية فائقة على يد فريق متكامل من أكثر من 40 فنانًا، واستغرق تنفيذها نحو 14 شهرًا من العمل المكثف، ليخرج المشروع في أبهى صورة.

