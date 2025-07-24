راغب علامة: منعي من الغناء في مصر بمثابة حكم إعدام.. ومصطفى كامل ينفعل على الهواء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 11:53 صباحاً - استنكر الفنان راغب علامة صدور قرار من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بمنعه من الغناء في مصر على خلفية الأحداث التي شهدها حفله الأخير في الساحل الشمالي، قائلًا: "لم أستطع أن أمنع أي معجبة من تقبيلي أو التقاط الصور التذكارية معها، وما فعلته في مصر أفعله في حفلاتي في لبنان".

راغب علامة: منعي من الغناء بمثابة إعدام

وتساءل راغب علامة، بقوله: "ما حدث معي، يحدث مع العديد من النجوم، لكن لماذا تم منعي أنا فقط من الغناء"، متابعًا "علاقتي بمصر كبيرة، ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، ولو قمت بضرب الفتاة أو أبعدتها عنّي سيكون هناك هجوم كبير ضدي، مثلما حدث مع عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب منّي ألا أحضن أحد أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".

وقائع حفلي الأخير معتادة في حفلاتي منذ 35 عامًا

وتابع راغب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "مقدرش أقول لحد بلاش تبوسني أو تحضني مينفعش أقول كده.. ده جمهوري اللي بنيته من سنوات، ولو حد طلب مني معملش كده هرفض طبعاً"، مضيفًا " بقالي 35 سنة بغني والمنظر اللي حصل في حفلتي الأخير بيحصل على طول معايا، الناس بتطلع وبتحضني وبتبوس عادي مفيش حاجة خارج الإطار الذوق العام، وقلت للنقيب: البنت باستني وأنا معرفهاش".

"النقابة مفروض تحميني"

وكشف راغب علامة، كواليس مكالمته مع مصطفى كامل، بعد صدور قرار الإيقاف، موضحاً أنه كنقيب وصديق كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، معقباً :"قولتله البنت باستني بوسة بريئة وعفوية لا هي قبلة حميمية ولا كانت في الكواليس.. أنا إيه الجريمة اللي ارتكبتها؟ قرار منع الغناء ده بمثابة قرار إعدام! لما فنان يعمل غلط، قولي الغلط بتاعه إيه؟ إنه كان لطيف مع الناس وبيتعامل معاهم بمحبة؟ النقابة المفروض تحميني أنا".

وأوضح أن دور النقابة تحميه ولا تأذيه، وأي شئ خطأ من قبل منظمي الحفل، يجب أن تُخاطب النقابة جهة التنظيم فهو ليس دوره أن ينظم الحفل، معقباً: "مش دوري أكون شرطي على المسرح واقول أنزل أو متطلعش".

موعد وصول راغب علامة مقر نقابة المهن الموسيقية

وأضاف: "أول حاجة هعملها لما أنزل مصر الأسبوع الجاي، هروح على نقابة الموسيقيين، ده بيتي، أنا زعلت إن محدش كلمني. طب كنت عايزني أعمل إيه لما واحدة تتصور وتبوسني؟ الجريمة اللي ارتكبتها إيه؟ دي واحدة باستني مش أنا اللي بوست، وواحدة اتصورت على المسرح، فين المشكلة؟".

لو الغناء باللهجة المصرية خيانة.. أنا أتشرف

ولفت إلى أنّ "معظم أغانيه باللهجة المصرية، فهو تربى على أغاني أم كلثوم وفريد الأطرش، فقد هاجمني الجمهور اللبناني في بداية مشواري الفني، كوني أغني باللهجة المصرية.. ولو كان الغناء بالمصري خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة، وأنا أحب مصر للغاية فهي تجري بدمائي، والأزمة التي حدثت معي جعلتني أشاهد حب المصريين لي والوقوف بجواري، وقولت لنفسي: ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين".

مصطفى كامل: من يخالف القوانين سيواجه عقابًا شديدًا

ومن جانبه، قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقة، وفي أول مواجهة له مع راغب علامة، على الهواء مباشرة، إنّ: "قرار وقف راغب عن الغناء في مصر، كنت موفقًا فيه، والنقابة لها الحق في التحقيق مع أي مطرب"، لافتًا إلى أنّ "هناك أشخاصًا مأجورين يغالطون الحقيقة، ونحن أمام أزمة كبيرة، ونحن لنا عادات وتقاليد كمجتمع مصري، غصباً عن أي أحد، ومصر ستظل قوية، ومن يخالف القوانين سيخصغ لعقاب شديد، وما تم اتخاذ من قرار ضد راغب علامة كان بإجتماع أعضاء نقابة المهن الموسيقية".

ما حدث في حفل راغب علامة فج للغاية

وأشار مصطفى كامل إلى أن "ما حدث في حفل راغب علامة فج للغاية، ومن ينكره ينكر قيمة مصر، ونمتلك فيديوهات بسلوك مهين في حفله الأخير بالساحل الشمالي"، حيث يرى أنّ "أي دولة عربية لن تقبل فعل راغب علامة بحفله الأخير، سواء حدث برغبته أو دون رغبته، والنقابة لن تفتري أو تتجاوز معه، بل كان القرار صائب، ولن أقبل بأي شخص يزايد عليَ أو على النقابة".

مصطفى كامل ينفعل على الهواء

وانفعل مصطفى كامل، خلال المداخلة الهاتفية على الهواء مباشرة، قائلًا: "يعني بكرة كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح!!.. نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر؟! الأستاذ راغب علامة ضربلي مثل وقالي السيدة أم كلثوم طلع واحد معجب بيها ووقعها، وقعها فعلا لكن محضتنش وباسته، كل فنان له معجبات لكن كلنا بنيجي عند حتة معينة ونقف".

وتابع قائلًا: "يجب التفريق بين قرار الاستدعاء والمنع والشطب، لدينا لغة تسمى إيقاف التصريح يعني مش هدي لحضرتك .. القرار كتبه موظف وفيه أخطاء إملائية وأنا طلعت اعتذرت عنه".

وواصل قائلًا: "كلنا أشقاء ومفيش عنصرية، ما يحدث هو إخطار المطرب أن هذا لا يتناسب مع القانون.. بأكد تاني بلدي محصلش فيها هذا الموقف.. ما حدث ليس تحقيقًا أو منع الأزمة التي حدثت، فهي ليست أزمة صغيرة وليس قليلا واللي بيهونوا مش عايز أغلط فيهم".

وأردف: "هذه أزمة وكنا نحاول حلها بشتى الأمور في إطار الاحترام زي ما بنحترم لبنان والرياض وكل الدول العربية.. مسرح مصر لازم يحترم زي كل المسارح.. هل ما حدث بحفلة الساحل حدث بأي دولة عربية.. بتهونوا إيه ؟؟ بعتذر للمشاهدين وللكل أنا منفعل وزعلان بجد.. مينفعش تشوفي مشكلة كبيرة ونسخر منها إحنا نبقى لا نستحق الحياة.. لما نغلط لازم نعترف".

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