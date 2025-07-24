شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحى والان مع تفاصيل الخبر

يطلق مهرجان الغردقة لسينما الشباب خلال دورته الثالثة فى الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر 2025 مسابقة جديدة تضاف إلى مسابقاته الثلاثة للأفلام الطويلة والقصيرة ومشاريع الطلبة، المسابقة الجديدة للفيلم السياحي وتمنح جائزتها للفيلم الذي يدعم ويروج للسياحة في بلاده .

وقع اختيار إدارة المهرجان على الخبير السياحى الدكتور عاطف عبد اللطيف ليترأس لجنة التحكيم التى ستضم نخبة من السينمائيين العرب والأجانب .

وأكد عبد اللطيف أهمية المسابقة فى دعم والترويج للسياحة من خلال شاشة السينما.

وأشار عبد اللطيف إلى أهمية صناعة الأفلام فى إلقاء الضوء على أهم المقاصد السياحية فى العالم، لافتا إلى أن هناك دولا كثيرة نجحت في الاستفادة سينمائيا وسياحيا فى نفس الوقت، مشدداً على أن مصر تتمتع بطبيعة سياحية وأثرية تضعها فى مقدمة دول العالم كواحدة من أهم المقاصد التى يأتى إليها السياح طوال العام بفضل الطبيعة الخلابة والمناخ الساحر.

ولفت عاطف عبد اللطيف إلى أن السينما لغة عالمية لا تحتاج إلى شرح فالرسالة التى يحملها الفيلم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تحقق الهدف المطلوب، موضحا أن المسابقة مفتوحة أمام الأفلام الطويلة والقصيرة من إنتاج عامى 2024 و2025 من الأفلام العربية والأجنبية.

من جانبه كشف السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أنه إلى جانب المسابقة تعقد فى إطار فعاليات الدورة الثالثة ندوة حول العلاقة بين السياحة والسينما تكامل أم تنافر؟ يشارك فيها عدد كبير من صناع السينما في العالم العربي والأجانب وخبراء السياحة من ضيوف المهرجان.

ولفت الباسوسى إلى أهمية المسابقة فى الترويج السياحى من خلال صناعة الأفلام، خاصة أن المهرجان يقام بواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم وهي مدينة الغردقة، لذلك يضع المهرجان اهتماما خاصا بها لتحقق الأهداف المرجوة منها سواء في الترويج السياحي أو إنتاج أفلام تسهم في ذلك خلال الفترة المقبلة.