شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق شريف عمرو الليثى من نور تامر أمين بعد 60 يوم زواج يتصدر التريند (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر إعلان السيناريست شريف عمرو الليثي طلاقه من زوجته نور تامر أمين، بعد زواج دام شهرين فقط، ترندات منصات التواصل الاجتماعى في الساعات الأخيرة بعدما احتفل الثنائي بزفافهما في ديسمبر 2024 بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين، وتم الانفصال بعد شهرين ولكن أعلن شريف اليوم عن الخبر".

وكتب شريف عمرو الليثى عبر استورى حسابه بموقع انستجرام:"الحمد لله حمداً كثيراً، كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق بيني وبين زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين، وأسال الله أن يعوضى خيراً".

وكان شريف عمرو الليثي قد احتفل بزفافه من نور تامر أمين، يوم 13 ديسمير 2024، بحضور النجمة ياسمين عبد العزيز، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك، وليلى وخطيبها الفنان هشام جمال.

كما حرص على التواجد عدد كبير من الإعلاميين بينهم طارق علام، خيري رمضان، وأحيا الحفل عدد من النجوم وهم تامر حسني، مصطفى قمر الذي تواجد برفقة أبنائه تيام وحماده، حمزة نمرة، محمود الليثي، علي الحجار ورامي صبري.

يذكر أن شريف الليثى يخوض أولى تجاربه فى التأليف السينمائى خلال فيلم "زوجة رجل مش مهم" بطولة النجمان ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي بلس، حيث انطلق تصوير أول مشاهد الفيلم فى ديسمبر الماضى وتم الاحتفال بانطلاق التصوير وتوقف العمل لانشغال ابطاله بمسلسلاتهم الرمضانية ومقرر استئنافه قريباً.