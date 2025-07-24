شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلاق شريف عمرو الليثى ونور تامر أمين.. أبرز لقطات حفل زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الوسط الإعلامى والفنى لصدمة بعد إعلان السيناريست شريف عمرو الليثى طلاقه من زوجته نور تامر أمين بعد زواج دام شهرين فقط، وذلك ما جعل هناك تساؤلات حول سبب هذا الانفصال السريع، لاسيما أن الثنائى أقام حفل زفاف كبير حضره عدد من نجوم الفن والاعلام وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

حفل زفاف كبير وطلاق سريع

شريف عمرو الليثى ونور تامر أمين احتفل بزفافهما فى ديسمبر 2024، وتم الانفصال بعد شهرين فقط، ولكن شريف الليثى أعلن خبر الطلاق أمس الأربعاء 23 يوليو، وذلك من خلال منشور عبر استورى حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله حمداً كثيراً، كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق بيني وبين زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين، وأسال الله أن يعوضى خيراً".

وكان شريف عمرو الليثي قد احتفل بزفافه من نور تامر أمين، يوم 13 ديسمير 2024، بحضور النجمة ياسمين عبد العزيز، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك، وليلى وخطيبها الفنان هشام جمال.

كما حرص على التواجد عدد كبير من الإعلاميين بينهم طارق علام، خيري رمضان، وأحيا الحفل عدد من النجوم وهم تامر حسني، مصطفى قمر الذي تواجد برفقة أبنائه تيام وحماده، حمزة نمرة، محمود الليثي، علي الحجار ورامي صبري.

أول تجربة فى التأليف السينمائي

يذكر أن شريف الليثى يخوض أولى تجاربه فى التأليف السينمائى خلال فيلم "زوجة رجل مش مهم" بطولة النجمان ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي بلس، حيث انطلق تصوير أول مشاهد الفيلم فى ديسمبر الماضى وتم الاحتفال بانطلاق التصوير وتوقف العمل لانشغال ابطاله بمسلسلاتهم الرمضانية ومقرر استئنافه قريباً.



تامر امين مع ابنته نور وشريف عمرو الليثي



جانب من حفل زفاف شريف عمرو الليثى ونور تامر امين



حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر امين



حفل زفاف شريف عمرو الليى ونور تامر امين



حفل زفاف شريف عمرو الليى ونور تامر امين



خالد زكي فى حفل شريف عمرو الليى ونور تامر امين



رامى صبرى مع شريف عمرو الليى ونور تامر امين



رامى صبرى يغنى فى حفل زفاف مع شريف عمرو الليى ونور تامر امين



رامي صبرى يحي حفل زفاف شريف عمرو الليى ونور تامر امين



شريف عمرو الليثي مع رامي صبري



شريف عمرو الليى ونور تامر امين فى حفل زفافهما