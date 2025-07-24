شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الله يكشف كواليس تعاونه الأول مع حمزة نمرة فى "شيل الشيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر محمود عبد الله كواليس كتابة أغنية "شيل الشيلة"، التى تعد أول تعاون له مع الفنان الكبير حمزة نمرة، مؤكدًا أن فكرة الأغنية جاءت بشكل مختلف تمامًا ولم يتم تناولها من قبل.

وقال محمود عبد الله في تصريح لـ"الخليج 365": "فكرة الأغنية جاءت من خلال حوار بيني وبين صديقي الملحن المبدع محمدي، وبعد ما كتبت الكلمات أرسلتها له، وبدوره عرضها على حمزة نمرة قبل تلحينها وسأله عن رأيه في الفكرة، وأعجب بها كثيرًا".

وأضاف: "بعدها قام محمدي بتلحينها، وعرض عليّ اللحن، وفعلاً أعجبني جدًا، ثم أرسلها لحمزة بشكلها النهائي، ووقتها تواصل معي حمزة نمرة بنفسه وقال لي: (أفكارك عاجباني، ولو عندك مواضيع تانية ابعتهالي)".

وأكد محمود عبد الله أن حمزة نمرة اختار من بين عدة مواضيع أغنية "شيل الشيلة" لتكون هي المشروع الفني الأول بينهما.

مضيفًا: "بكل صراحة ومن غير أي مجاملة، حمزة نمرة إنسان راقٍ جدًا في تعامله مع الشعراء والملحنين، وده اللي كنت باسمعه من زمان لكن شوفته بنفسي، وأتمنى إن التعاون يتكرر تاني وتالت، لأنه نجم كبير ومحترم وفنان لأقصى درجة".

ويأتي ألبوم "قرار شخصي" بعد قرابة سنة من آخر ألبومات حمزة "رايق" الذي حقق نجاحا جماهيريا واسع المدى وتصدرت أغانيه تريندات السوشيال ميديا منذ صدورها، من بينها "رياح الحياة" و"لعله خير" و"ياسفينة"، وسار فيها حمزة على نفس نهج إطلاق أغانيه على عدة مراحل أسبوعية.