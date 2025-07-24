ابنة دنيا سمير غانم تتصدر بوسترات فيلمها الجديد روكي الغلابة

ظهور مميز لكايلا رامي رضوان

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قصة فيلم "روكي الغلابة"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 02:39 مساءً - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صور البوسترات الفردية لفيلمها الجديد "روكي الغلابة".نشرت دنيا سمير غانم الصور التي ظهر فيها أبطال العمل الفيلم محمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى ظهور مفاجىء لابنتها كايلا على بوستر منفرد خاص بها.تفاعل الجمهور مع الصور وأبدوا إعجابهم بموهبة كايلا الفنية، وتمنوا أن ترث من والدتها الحسّ الفني الراقي وتشارك في العديد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.من المتوقع أن يشهد فيلم "روكي الغلابة" الذي سيتم عرضه في دور العرض السينمائي بداية من 30 يوليو الجاري إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة وأنه يأتي بعد سلسلة من التأجيلات، ذلك إلى جانب غياب دنيا عن السينما لعدة سنوات.تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور."روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.يمكنك قراءة أيضاً.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبانلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».