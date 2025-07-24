مخرج ومنتجة The Naked Gun يكشفان لـ"الخليج 365" كواليس التعاون مع ليام نيسون وباميلا أندرسون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 02:39 مساءً - في حوار خاص مع الخليج 365 من لوس أنجلوس، تحدّث المخرج الأمريكي Akiva Schaffer أكيفا شافر والمنتجة Erica Huggins إيريكا هوغينز عن كواليس فيلم The Naked Gun المنتظر، والذي يُعيد الجمهور إلى روح الكوميديا الساخرة من خلال نسخة جديدة مليئة بالمواقف العبثية، بطولة ليام نيسون، باميلا أندرسون، وبول والتر هاوزر وعدد كبير من نجوم هوليوود.

الجمع بين البساطة والرسائل الهامة

عن فلسفة الفيلم وكيفية الجمع بين البساطة والرسائل المعقدة، قال المخرج أكيفا شافر: "عندما أعدنا مشاهدة النسخة الأصلية من Naked Gun، لاحظنا أنها كانت بسيطة على السطح، لكنها تتضمن قصة معقدة جدًا—من خلايا نائمة إلى غسل أدمغة إلى الخطرالذي قد يحدث عندما يوضع الذكاء الاصطناعي في الأيدي الخطأ. حاولنا أن نحافظ على هذا التوازن: أن تبدو القصة خفيفة، بينما هي في الواقع العمود الفقري لكل نكتة."

وأضاف: "لم تكن لدينا أجندة سياسية أو اجتماعية، بل رغبة في تقديم محاكاة ساخرة لما يجري في عالم التكنولوجيا والمليارديرات، ولكن عبر عدسة الأفلام نفسها."

هل كان المشروع محفوفًا بالمخاطر؟

عن رأيها في إنتاج هذا العمل، علّقت إيريكا هوغينز: "لم أعتبره مخاطرة، بل فرصة. كنتُ من محبي النسخة الأصلية، وشعرت أن توقيت العمل على هذا المشروع الآن مناسب جدًا. شريكي سيث ماكفارلين وجد الطريقة المثلى لإقناع ليام نيسون بالمشاركة، وكانت فكرة ذكية وموفقة."

وتابعت: "أنا معجبة جدًا بأعمال أكيفا، وبفرقة Lonely Island التي تحمل روحًا فنية مميزة. هذا التعاون كان حلمًا تحقق."

ليام نيسون وباميلا أندرسون... ثقة لا تُقدّر بثمن

عن تعاونه مع نجمين بحجم ليام نيسون وباميلا أندرسون، قال أكيفا مبتسمًا: "ما زلتُ أشعر بالإثارة كلما ظهرت أسماؤهما على هاتفي. لم أسجل اسميهما بأسماء مستعارة، بل بالأسماء الحقيقية، فقط لأستمتع بهذا الشعور!"

الكاميرا في خدمة النكتة

وعن أسلوب التصوير الفريد، أوضح أكيفا: "ما يميّز Naked Gun هو أننا نصور كل شيء بجدية مفرطة: الإضاءة، الأزياء، وحتى الأداء، ليبدو الفيلم كأنه أكشن ضخم من التسعينيات. هذا ما يجعل الأخطاء الكوميدية أكثر تأثيرًا، لأنها تحصل في إطار يبدو وكأنه مأخوذ على محمل الجد."

عودة منتظرة لشاشة السينما

يُعرض فيلم The Naked Gun في دور السينما يوم 1 أغسطس 2025، ومن المنتظر أن يعيد إلى الشاشة روح الكوميديا الكلاسيكية بروح عصرية، وبمزيج من السخرية الذكية والإنتاج الضخم، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة هذا الصيف.



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