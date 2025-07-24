هشام جمال وليلى أحمد زاهر مفاجأة أغنية حسين الجسمي الجديدة أنا والقمر

كلمات أغنية أنا والقمر

هشام جمال: "أنا والقمر" أول أغنية ألحنها بعد زواجي من ليلى زاهر

هشام جمال: حسين الجسمي ساعدني أعمل بحرية

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نشاط فني لـ ليلى أحمد زاهر بعد الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 02:39 مساءً - يعيش المنتج، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على المستوى الغنائي، حيث يتعاون مع الفنان، في ألبومه الجديد HJ2025، حيث يُقدم الرؤية الفنية لأغاني الألبوم، الذي يُطرح بواقع أغنيتين بشكلٍ أسبوعي.وطرح حسين الجسمي، أمس الأربعاء، أغنيتي "يا ناقد الناس" و"أنا والقمر" التي شهدت ظهورًا خاصًا للثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، في فيديو كليب مُفعم بالمشاعر والأحاسيس والبهجة، فيما حظي الكليب بتفاعل كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.أغنية "أنا والقمر" كلمات أمير طعيمة، رؤية فنية وألحان هشام جمال، توزيع مادي، مكس وماستر جاسم محمد، وتقول كلماتها: "الليل ونجومه وأنا وعينيه.. مع صوت الموج وإيدي في ايديه وقمر في السما وقمر تحتيه.. وحبيبي معايا.. وده كفاية خلينا يا ليل هنا قاعدين.. وهنمشي إزاي نروح على فين ويا شمس تعالي بعد يومين.. وسيبيلي حبيبي ويايا العمر معاه يا ريته يطول.. وأعيش وياه فصول وفصول"، فيما بعث حسين الجسمي رسالة شكر إلى هشام جمال وليلى أحمد زاهر، " على حضورهما الجميل الذي أضفى لمسة راقية وإحساسًا مميزًا على الكليب".وعلق هشام جمال، على تلك التجربة الغنائية الجديدة، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "(أنا والقمر) أغنية مختلفة جدًا، بالنسبة ليّا لأنها أول أغنية ألحنها بعد ما القمر ليلى أحمد زاهر، بقت في حياتي بشكلٍ رسمي، ولأني بعد ما سمعتهالها قالت لي بكل وضوح، إن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها".وتابع هشام جمال: "يارب الأغنيه تعجبكم كمان، وإن شاء الله نعمل أغاني أحلى قريب"، متابعًا "شكرًا لأخويا الفنان العظيم حسين الجسمي على حماسه تجاه الأغنية وإصراره لآخر لحظة، أنها تطلع بأفضل شكل، وأنه كمان السبب أني أشتغل بحرية عشان نطلع حاجة مختلفة، وشكرًا لأخواتي الفنانين الكبار، الشاعر أمير طعيمة، والموزع مادي على عمل أنا فخور إننا عملناه سوا".وفي سياق آخر، تعيش الفنانة ليلى أحمد زاهر، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى الدراما، حيث تُشارك في أكثر من عمل، وذلك بعد زواجها من هشام جمال، حيث بدأت قبل أيام تصوير حكاية بعنوان "" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حيث تتصدر ليلى بطولة العمل الذي يضم في قائمة أبطاله كلُ من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد.كما بدأت هذا الأسبوع تصوير مسلسل ثانٍ بعنوان "" حيث تشارك في بطولته إلى جانب أشرف عبد الباقي، نبيل عيسى، انتصار، علاء عرفة ومروان المسلماني، قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي، ومقرر عرضه حصرياً على منصة watch it الرقمية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».