مهرجان الإسكندرية السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41: تكريم ليلى علوي والمغرب ضيف شرف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 02:39 مساءً - كشفت الإعلامية غادة شاهين المدير الفني، لـ مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن انطلاق الدورة الحادية والأربعين للمهرجان خلال الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل والتي تحمل هذا العام اسم النجمة الكبيرة ليلى علوي تقديرًا لمشوارها الفني الطويل ومساهماتها البارزة في السينما المصرية والعربية. الذكاء الاصطناعي في صلب شعار المهرجان وأكدت الإعلامية غادة شاهين المدير الفني للمهرجان أن الدورة الحالية تنعقد تحت شعار السينما في عصر الذكاء الاصطناعي وتتميز بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة من دول البحر المتوسط والوطن العربي وأوروبا.

وأضافت أن دورة هذا العام تتضمن المهرجان سبع مسابقات رئيسية هي مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل ومسابقة الفيلم المتوسطي القصير ومسابقة ممدوح الليثي للسيناريو ومسابقة أفلام شباب مصر التي تنقسم إلى مسابقة أفلام الطلبة ومسابقة أفلام شباب المحترفين بالإضافة إلى المسابقة الدولية لأفلام الأطفال ومسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل ومسابقة الفيلم المصري الطويل.

وأشارت شاهين إلى أن المملكة المغربية ستكون ضيف شرف الدورة هذا العام، تكريمًا لدورها البارز في دعم السينما المتوسطية، وستشهد الفعاليات تكريم عدد من رموز وصُنّاع السينما من مصر والدول العربية والأوروبية.

عروض متنوعة من أكثر من 120 فيلمًا من مختلف الأنماط يشمل برنامج المهرجان فعاليات ثقافية متنوعة وندوات فكرية وورش عمل وماستر كلاس في مجالات الإخراج والتصوير والتمثيل يقدمها كبار المبدعين من مصر والوطن العربي وأوروبا بالإضافة إلى عرض أكثر من 120 فيلم روائي ووثائقي وتحريك وتجريبي طويل وقصير تم اختيارها بعناية لتعكس قضايا الشعوب المختلفة لجان المشاهدة والتحكيم تضم نخبة من أبرز الأسماء تضم لجان المشاهدة والاختيار نخبة من أبرز النقاد والمفكرين وصناع السينما لاختيار الأفلام وفق معايير فنية وثقافية وإنسانية متميزة كما تم تعيين مديري مسابقات من كبار الأسماء في المجال السينمائي ومن بينهم الكاتب والناقد السينمائي سيد محمود مدير مسابقة الفيلم المصري ومدير التصوير جوزيف كرم مدير مسابقة أفلام شباب مصر والناقدة السينمائية السورية لمى طيارة مديرة مسابقة أفلام الأطفال، المنتج سام لحود مدير مسابقة الأفلام القصيرة.

تضم لجان التحكيم باقة من أبرز صناع السينما من مخرجين ومنتجين وفنانين ومصورين وكتاب وسيناريست من مختلف الدول بما يعكس التنوع الثقافي والاحترافي للمهرجان.

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