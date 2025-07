نجوم كادوا يفقدون حياتهم خلال حفلاتهم.. آخرهم بيونسيه وكاتى بيرى

شهدت الحفلات الغنائية حول العالم لحظات خطيرة كادت تنتهى بكوارث، بعدما واجه عدد من النجوم العالميين مواقف صعبة خلال عروضهم المباشرة أمام الآلاف من الجماهير، بسبب أعطال تقنية أو حركات استعراضية جريئة.

كاتي بيري

في واحدة من أكثر اللحظات توترًا، علقت النجمة كاتي بيري في الهواء خلال حفلتها في سان فرانسيسكو ضمن جولتها "The Lifetimes Tour"، كانت كاتي معلّقة في مجسم على شكل فراشة فوق الجمهور عندما حدث عطل مفاجئ كاد أن يؤدي لسقوطها، قبل أن تتمالك الموقف ورغم الموقف المحرج، تعاملت كاتي بروح مرحة، طالبة المساعدة من الجمهور وسط ضحكاتهم.

@abcnews Katy Perry experienced a frightening onstage mishap during her Lifetimes Tour stop at the Chase Center in San Francisco on Friday. While performing her hit song “Roar,” the pop star was seated atop a large butterfly-shaped prop that was designed to fly above the crowd. Midway through the song, the mechanism unexpectedly jolted, tilting and dipping in mid-air, causing Perry to slip in her seat and abruptly stop singing. #abcnews #news #katyperry ♬ original sound - ABC News