شكرا لقرائتكم خبر عن 24 عاما على "ابن عز".. لماذا فكر علاء ولى الدين فى الاعتزال بعد الفيلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، 24 عامًا على فيلم "ابن عز"، حيث عرض لأول مرة فى 25 يوليو 2001، وكان آخر بطولات النجم الراحل علاء ولى الدين، وكان الفيلم آخر أعمال الفنان الراحل قبل وفاته فى 11 فبراير عام 2003، أثناء تصويره فيلم "عربى تعريفة" والذى لم يكتمل بسبب وفاته.

"ابن عز" بطولة علاء ولى الدين وحسن حسنى وحسين الإمام ودينا ومحمود عزب وحجاج عبد العظيم وإنعام سالوسة وأحمد مكى وسعيد طرابيك و سامى سرحان وتأليف أحمد عبد الله و إخراج شريف عرفة.

ومن كلام معتز ولي الدين سابقا أن شقيقه فكر في اعتزال الفن والابتعاد عن التمثيل بعد عرض فيلمه "ابن عز" وعدم تحقيقه نفس نجاح "الناظر وعبود" وكانت ردود فعل النقاد القاسية؟

وتدور أحداث الفيلم حول "فريد" الابن المدلل الذى يجد نفسه متورطا بعدما حصل والده على قروض خيالية من البنوك وهرب بها تاركا ابنه الوحيد المدلل فريد يواجه كل هذه المشاكل ويجد الابن نفسه فى مواجهة السلطة لأنه المسئول عن هرب والده فيواجه حكما بالسجن.

وأثناء الرحلة إلى السجن تنقلب سيارة الترحيلات فيهرب فريد مع زميله فى القيد الذى يصطحبه إلى عالم جديد آخر يتخلص فيه من فريد القديم المدلل ويتخلص من أزمته أيضا وتعود إليه شركات والده بمساعدة زميله فى القيد وأصدقائه.