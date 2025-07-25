شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز ينضم لأسرة مسلسل وتر حساس 2 والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى أسرة الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس الذى يتواصل تحضيراته الأخيرة تمهيداً لبدء تصويره يوم الاثنين المقبل لعرضه في موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يجسد عبد العزيز شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الجزء الأول الذى تم عرضه العام الماضى.

ويشهد الجزء الثاني من وتر حساس إضافة 4 شخصيات جديدة على الأحداث، ويعمل القائمون على التعاقد مع الفنانين الذين يجسدون هذه الشخصيات إلى جانب الشخصية التى تعلبها النجمة غادة عادل بعد تعاقدها مؤخراً على بطولة العمل حيث انضم للعمل كل من: كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، الهام وجدى بالاضافة إلى محمد محمود عبد العزيز.

أما الأسماء الغائبة عن الجزء الثانى، فأبزرهم بطلة العمل صبا مبارك التى اعتذرت بسبب ارتباطاتها بأكثر من عمل آخر، وتمت الاستعانة بالنجمة غادة عادل لتلعب دور البطولة، كما تغيب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية ليلى عن الجزء الثانى بسبب انتهاء دورها بالقتل، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مسلسل برغم القانون الذى شارك فى بطولته إلى جانب، إيمان العاصى هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، محمد محمود عبد العزيز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، ، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.