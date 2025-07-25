شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم الحجراوي عن سليم كتشنر: راهب المسرح وصاحب مشروع يستحق الاحتفاء والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الكاتب المسرحي سليم كتشنر، ضمن فعاليات الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وأدار الندوة الناقد أحمد خميس وبحضور محرر الكتاب الدكتور عبد الكريم الحجراوي، والكاتب الكبير سليم كتشنر.

واستهل الناقد أحمد خميس حديثه قائلا: تعد هذه الندوة ندوة هامة لكاتب له تاريخ طويل ومؤثر في المسرح المصري، يتميز بكتاباته التي تنطلق من هموم متعددة، سواء تلك المرتبطة بالموروث الشعبي أو القضايا الراهنة. هو أيضًا كاتب للقصة القصيرة، وصاحب كتب في المقال النقدي، من أبرزها كتاب يرصد تجربة المسرحيين داخل السجون المصرية، ويكشف فيه كيف تمكن هؤلاء من الاشتباك مع واقعهم خلف القضبان، وصنع عروض مسرحية متقدمة انطلقت من لا شيء. يُظهر الكتاب كيف استطاعوا تشكيل أفكارهم والتفاعل مع موضوعات قابلة للتقديم داخل هذا السياق الاستثنائي، ليخلقوا من السجن فضاءً للإبداع والمقاومة.

أكد الباحث والكاتب عبد الكريم الحجراوي محرر كتاب راهب المسرح أن تكريم الكاتب المسرحي سليم كتشنر يُعد من أفضل ما حدث في دورة هذا العام من المهرجان، مشيرًا إلى أنه "يستحق كل احتفاء وتقدير، فهو رجل مخلص للكتابة، يعمل في صمت، ولا يسعى خلف الأضواء.

وأوضح الحجراوي: "اخترت أن أطلق على الكتاب الذي كتبته عنه عنوان راهب المسرح، وهو بالفعل اسم على مسمّى، لأن سليم كتشنر صاحب مشروع حقيقي، وإذا قرأنا أعماله سنجد بصمة واضحة المعالم، واهتمامًا فكريًا وجماليًا مميزًا، وعن علاقته الشخصية به، قال: "بداية معرفتي بسليم كتشنر جاءت خلال إعدادي لأطروحة الدكتوراه التي كانت تدور حول التراث الشعبي، وحينها تواصلت معه بحثًا عن نص بعينه. وعلى المستوى الإنساني، وجدته من أرقى من قابلت، صادق في تعاملاته، ولا يجامل أبدًا.

وأضاف: "حين اختارني لكتابة هذا الكتاب عنه، شعرت أنها مسؤولية كبيرة وشرف لا يُقدّر، فحاولت أن أكون على قدر ثقته، وأن أقدّم عرضًا دقيقًا وشاملًا لمشروعه المسرحي، منذ بداياته في ثمانينيات القرن الماضي، وحتى أحدث أعماله أورشليم أورشليم".



