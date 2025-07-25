شكرا لقرائتكم خبر عن U Arena يستعد لاستقبال تامر حسنى فى ثانى حفلات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح U Arena لاحتفال الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين والذي يحييه النجم تامر حسني بعد قليل والذى يشهد عددا من المفاجآت.



جمهور العلمين



جمهور حفل تامر حسنى



تنظيم حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين



تنظيم حفل تامر حسنى

ويشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا واسعًا وسط أجواء حماسية، حيث ينتظر الجمهور باقة من أبرز أغاني النجمين في واحدة من أبرز ليالي المهرجان.

وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيا على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.