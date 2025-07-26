شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية.. انهيار فيروز بعد وفاة زياد الرحباني والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وسائل إعلام لبنانية منها موقع الفن، أن الفنانة الكبيرة فيروز أصيبت بحالة انهيار فور سماعها بخبر وفاة نجلها زياد الرحباني.

من هو زياد الرحباني ؟



زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.



زياد الرحباني، وفاة زياد الرحباني، الموسيقار زياد الرحباني، وفاة الموسيقار زياد الرحباني، وفاه زياد الرحباني، رحيل زياد الرحباني، أعمال زياد الرحباني، فيروز ، نجل فيروز، وفاة نجل فيروز، زياد الرحبانى ، وفاة زياد الرحبانى، الموسيقار زياد الرحبانى، عاصي الرحباني ، الخليج 365 بلس