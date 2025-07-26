شكرا لقرائتكم خبر عن دي جي كلوي كتيلي تشارك عمرو دياب حفل مهرجان العلمين الجمعة المقبل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الدي جي اللبنانية العالمية ومنسقة الموسيقى كلوي كتيلي " DJ Chloe Kteily" خلال حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته الجمعة المقبلة 1 أغسطس على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، في أولى مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال حفل مهرجان العلمين عدد كبير من أغانيه التي يحبها جمهوره، إلى جانب العديد من أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي طرحه منذ أسابيع قليلة، وتصدر من خلاله منصات الموسيقى والغناء.

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.