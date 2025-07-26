شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وهيفاء تنعيان زياد الرحباني: فقدنا فنان لن يتكرر والمبدع ما بيموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الموسيقار والمسرحي اللبناني زياد الرحباني، نجل الفنانة الكبيرة فيروز، الذي رحل عن عالمنا بعد مرضه الأخير، وكتبت عبر حسابها على "إكس": "المبدع ما بيموت صعب كتير وصف إنسان بحجم زياد الرحباني وفكرة، الرحمة لروحك وأحرّ التعازي لأيقونة الفن السيدة فيروز".



نانسى عجرم تنعى زياد الرحباني

كما نعته النجمة هيفاء وهبي: "زياد الرحباني، فقدنا فناناً لن يتكرر، سبق عصره وأثر بأجيالٍ، خالص التعازي للسيدة فيروز، ولشقيقته ريما، ولعائلته، ولكل من أحب فنه الحر والصادق، نفسك بالسما زياد".



هيفاء وهبي تنعي زياد الرحباني

وقد توفي الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الموسيقى والمسرح العربي الحديث، وترك خلالها بصمة لا تُنسى فى الوجدان الثقافي اللبناني والعربي.

من هو زياد الرحباني ؟

زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.