شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الفتاح يوزع أغنية خليجية في ألبوم ناصيف زيتون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن تعاونه الفني المنتظر مع النجم ناصيف زيتون في ألبومه الجديد، والذي يُحضَّر لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الفتاح، أن الأغنية التي يشارك في توزيعها تأتي باللهجة الخليجية، وهي من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة مهمة بالنسبة له، وأنه سعيد بالعمل مع ناصيف زيتون. كما أعرب عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "بسلام" عبر يوتيوب، من كلمات مازن ضاهر، وألحان ألياس، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس، وأغنية أخرى جديدة تحمل اسم "خط أحمر" عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" فى مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

وطرح أيضًا ناصيف زيتون من قبلها أغنية "أنت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.