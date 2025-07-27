شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2025 بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأحد 27 يوليو، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى سيقام لأول مرة بإستاد الاسكندرية، الذى تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الاسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري. حيث يفتتح المهرجان النجم إيهاب توفيق مساء الأحد 27 يوليو، تسبقه أمسية "شباب في شباب" بقيادة المايسترو محمد الموجي.

برنامج حافل بالفنون

الإثنين 28 يوليو: عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يليها حفل أحمد جمال.

الثلاثاء 29 يوليو: أميرة الطرب ريهام عبد الحكيم، مع فقرة "شباب في شباب 2" بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الأربعاء 30 يوليو: لقاء خاص مع فرقة وسط البلد، يليه حفل هشام عباس.

الخميس 31 يوليو: ختام ناري مع خالد سليم، بعد أمسية موسيقية للموسيقار هشام خرما.

تعاون مثمر مع محافظة الإسكندرية

أشاد رئيس الأوبرا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، لتوفير كل سبل الدعم لضمان نجاح المهرجان، مؤكدًا أن هذا التعاون يُكرس مكانة الإسكندرية كعاصمة ثقافية وسياحية تليق بإرثها العريق.

يُعد المهرجان خطوة جديدة في مسيرة الأوبرا لتعزيز التواصل مع الجماهير في مختلف المحافظات، وجذب عشاق الفنون الجادة إلى عروض استثنائية في واحدة من أبرز التحف المعمارية في مصر.