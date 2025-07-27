دوق ودوقة وستمنستر يرحبان بطفلتهما الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - في لحظة سعيدة، استقبل دوق ودوقة وستمنستر، هيو وأوليفيا جروسفينور، مولودتهما الأولى، صباح اليوم الأحد، في العاصمة البريطانية لندن، وأطلقا عليها اسماً كلاسيكياً أنيقاً.

"كوزيما" المولودة الأولى لدوق ودوقة وستمنستر

Duke and Duchess of Westminster Welcome Their First Baby, a Girl — Will Prince William Be a Godfather? https://t.co/bq2uW01GuG — People (@people) July 27, 2025

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أطلق دوق ودوقة وستمنستر، هيو وأوليفيا جروسفينور، على مولودتهما الأولى اسم "كوزيما فلورنس جروسفينور"، وفي بيان رسمي صدر عن العائلة، جاء فيه: "يعلن دوق ودوقة وستمنستر بسعادة غامرة عن ولادة ابنتهما. الدوقة كوزيما بخير، ويتطلع الزوجان الآن لقضاء هذه الأوقات المميزة معاً كعائلة".

وكان الزوجان قد أعلنا خبر الحمل في مارس الماضي، حين قال المتحدث باسمهما: "يسعد دوق ودوقة وستمنستر أن يعلنا أن الدوقة تنتظر مولوداً في الصيف. الزوجان سعيدان بهذا الخبر، ويتطلعان بشدة لتكوين أسرة معاً".

الأمير ويليام عراب محتمل

منذ لحظة الإعلان عن الولادة، بدأت التساؤلات في الأوساط الملكية والبريطانية تدور حول هوية العرّاب المرتقب للطفلة كوزيما. ووفقاً للتقارير، فإن الأمير ويليام يُعد مرشّحاً قوياً للقيام بهذا الدور؛ نظراً لعلاقته الوطيدة بهيو جروسفينور.

فالدوق هو الصديق المقرب للأمير ويليام، والأب الروحي لابنه الأكبر الأمير جورج، كما أنه عرّاب أيضاً لابن الأمير هاري، الأمير آرتشي، لذا فإن تجديد هذا الرابط عبر الجيل الجديد يبدو احتمالاً قوياً.

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من هما دوق ودوقة وستمنستر؟

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هيو جروسفينور، دوق وستمنستر السابع، هو واحد من أغنى الرجال في بريطانيا، بثروة تُقدّر بأكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، مصدرها الأساسي ممتلكات عائلته العقارية العريقة في كل من لندن ومناطق أخرى، مثل مايفير وبلغرافيا.

يُعد هيو أصغر ملياردير في بريطانيا، وتربطه علاقات عائلية وودية قوية جداً بالعائلة المالكة؛ والدته، ناتالي جروسفينور، كانت عرّابة للأمير ويليام، بينما هو نفسه أصبح لاحقاً عرّاباً لجورج وآرتشي.

أما زوجته، أوليفيا هينسون، فتخرجت في جامعة إدنبرة، وعملت في مجال الأعمال الخيرية، وتُعرف بأناقتها وهدوئها، ما جعلها تحظى باحترام الأوساط الراقية في بريطانيا.

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زفاف بطابع ملكي

تزوج الثنائي في 7 يونيو 2024، في حفل زفاف مبهر، أُقيم في كاتدرائية تشيستر شمال غرب إنجلترا، بحضور عدد من أبرز أفراد العائلة المالكة، على رأسهم الأمير ويليام، الذي لعب دور المضيف، وساعد الضيوف في الوصول إلى مقاعدهم. وقد لُقّب هذا الحفل وقتها بـ"الزفاف الأرستقراطي الأهم لعام 2024".



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