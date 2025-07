دوق ودوقة وستمنستر يرحبان بطفلتهما الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - في لحظة سعيدة، استقبل دوق ودوقة وستمنستر، هيو وأوليفيا جروسفينور، مولودتهما الأولى، صباح اليوم الأحد، في العاصمة البريطانية لندن، وأطلقا عليها اسماً كلاسيكياً أنيقاً.

Duke and Duchess of Westminster Welcome Their First Baby, a Girl — Will Prince William Be a Godfather? https://t.co/bq2uW01GuG