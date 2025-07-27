أحمد أمين ينعى خالته ويعلن عن موعد تشييع الجثمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - نعى الفنان أحمد أمين خالته السيدة نادية مدبولي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد 27 يوليو، عبر منشورٍ على صفحته ‏الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".‏

تفاصيل تشييع جثمان الراحلة

كشف الفنان أحمد أمين تفاصيل تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير، وطلب من جمهوره الدعاء للفقيدة عبر منشورٍ جاء نصه: ""انا لله ‏وانا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة نادية مدبولي ‏..‏ صلاة الجنازه غدا الاتنين بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاه الظهر ‏.. ‏اسألكم الفاتحة والدعاء".‏





آخر أعمال أحمد أمين الدرامية

جاءت آخر مشاركات أحمد أمين الدرامية خلال مسلسل "النُّص" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتم عرضه خلال موسم دراما ‏رمضان 2025 وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن ‏محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار ‏شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.‏



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