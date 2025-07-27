شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الحناوى تتألق فى حفلها بمهرجان جرش وتطرب جمهور الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، خلال حفلها المقام حالياً على المسرح الجنوبي ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، وسط حضور جماهيري كبير والذى استقبلها بحفاوة كبيرة.

وقدمت النجمة ميادة الحناوي باقة متميزة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى الكبير والتي تنوعت ما بين القديم والجديد، حيث أطربت الجمهور التي تفاعل معها بترديد كلمات الأغانى، كما نالت عاصفة من التصفيق لأدائها القوى وصوتها العذب.

لقبت ميادة الحناوي بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها، وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا، الذي كان يحرص على زيارتهِ والاستجمام فيه كل صيف ويعرف مصيف بلودان بأنه "مصيف المشاهير"، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لأحد وزراء سوريا، والذي كان زوجاً للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة، وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل، وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا، وهو ما رفضتهُ ميادة آنذاك معربة عن رفضِها لفكرة احتراف الفن.

ميادة الحناوي تمتلك تفردا في عالم الموسيقى والطرب، فهي أول مطربة عربية تطلق أغانيها على أسطوانات ليزر، والموسيقار السنباطي قال عنها: "يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن أنهيها مع ميادة الحناوي"، وأعطاها لحن قصيدته "أشواق" ولحن لها رائعته "ساعة زمن"، والموسيقار الكبير بليغ حمدي كتب أغنيتين لها وهما "أنا بعشقك" و"الحب اللى كان" وكلاهما كُتبا لميادة الحناوي.

وميادة الحناوي أول مطربة عربية تسجّل أغانيها بنظام التراكات الذي يسمح بتسجيل اللحن على تراك والغناء على تراك آخر، والشاعر الفلسطيني رامي أبو صلاح، نظم لها قصيدةً في ذكرى ميلادها، وكثيرون آخرون منحوها ألقاباً رائعة لروعة فنها وأصالته ورقيّه.



الفنانة ميادة الحناوي



ميادة الحناوى تتالق فى مهرجان جرش



ميادة الحناوي من حفلها في جرش