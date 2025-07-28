شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يودع عبقرى الموسيقى والسياسة.. جنازة زياد الرحبانى اليوم فى بكفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيّع ظهر اليوم جثمان المبدع اللبناني زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة بالمحيدثة (بكفيا)، في وداع أخير لأحد أبرز المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، حيث تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الإثنين فى كنيسة رقاد السيدة استقبال المعزين: من 11 صباحاً حتى 6 مساءً فى صالون الكنيسة (اليوم وغداً الثلاثاء) والدفن سيتم عقب صلاة الجنازة.

فيما تتقبل أسرته واجب العزاء قبل الدفن وبعده فى صالون الكنيسة بداية من الساعة الـ11 قبل الظهر وحتى الساعة الـ6 مساء الإثنين، أماغدا الثلاثاء فتتقبل الأسرة العزاء بداية من الساعة الـ11 قبل الظهر وحتى الساعة الـ6 مساء.

زياد الرحباني، ولد في 1 يناير 1956، وهو من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريا وفنيا، وجعل من أعماله منبرا يعكس قضايا الإنسان العربى في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.