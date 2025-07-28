شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الموسيقيين: انتخابات التجديد النصفى محطة فارقة فى مسيرة النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية أن انتخابات التجديد النصفي ستُجرى غدا الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، بمقر نادي جامعة القاهرة بشارع البحر الأعظم، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن الجمعية تمثّل دائمًا عماد النقابة ومصدر شرعيتها وهو ماحرص النقيب العام الفنان الاستاذ مصطفي كامل علي تأكيده دوما.

وأوضح المتحدث أن هذه الانتخابات تُعد محطة فارقة في مسيرة العمل النقابي، داعيًا جموع الأعضاء إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة، ومشددًا على أن صناديق الاقتراع ستظل هي الفيصل الوحيد بين الجميع.

وفي ختام تصريحه، أعرب المتحدث الرسمي عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين، متمنيًا أن تعبّر النتائج عن إرادة الجمعية العمومية بكل حرية ونزاهة.

ويتنافس على انتخابات التجديد النصفى 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي وهم الفنان حلمي عبد الباقي ومنصور هندى ونادية مصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، بالإضافة إلى كل من أحمد محمد عرفات وداوود محمد سمير عبد المحسن وعادل محمد مصطفى نعيم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

قرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا إلتزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.