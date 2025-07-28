شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية عن أغنيتها "طز": كلماتها تعبر عنى.. وأوجهها لكل حاسد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة شمس الكويتية، كواليس أغنيتها الجديدة "طز" التي طرحتها باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، مؤخراً على موقع يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى، حيث اعتمدت شمس على الإيقاع المقسوم، كما لجأت إلى الذكاء الاصطناعى في بعض المشاهد.

وبررت شمس الكويتية في بيان صحفى، سبب اختيار "طز" اسما للأغنية قائلة: "أحببت اسمها لأني تعودت أقول "طز" لكل شي سلبي بحياتي.. ليه لاء؟، هذه الكلمة بالذات تلخّص الإحساس الذي نرغب أن نجعله يصل بالأغنية.

وتابعت شمس عن حبها للغناء:" أنا لا أغنى كى أرضى الكل، ولكنى كى أعبر، و"طز" كانت أنسب عنوان، لأن فعلًا "طز "في كل حاسد، وكل طاقة سلبية، وكل أحد يحاول يكسّر فيك.

وعن اللهجة المصرية في اسم الأغنية رغم أن لهجة الأغنية عراقية، أكدت شمس أن اللهجة المصرية قريبة من الكل، فيها خفة دم وطاقة حلوة، لافتة:"بصراحة أنا من زمان أحب مصر وشعبها، وفعلًا أفكر طرح أغنية كاملة بالمصري قريب، لإنّي حابة أكون أقرب للجمهور هناك، خصوصًا إن المصريين ذويقة ويحبون الفن الأصيل.

وبالنسبة لتصدر الأغنية "التريند"، علقت شمس: بصراحة أنا دائمًا أشتغل على أي عمل بكل طاقتي وأعطيه من قلبي، و"الباقي على الله" التريند رزق، وشئ غير مضمون، ولكن حين يتفاعل الجمهور ويعبرون عن حبهم للعمل، بالتأكيد بكون مبسوطة، لأني أشعر بقيمة مجهودي.

واختتمت شمس حديثها بالتعليق على استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ قالت: الذكاء الاصطناعي جيد ولكن ليس دائمًا، يعطي الشعور الحقيقي، وفضلت استخدمه كلمسة، وليس إحساس، لأني أؤمن أن الفن فيه روح، ليس فقط تكنولوجيا، ويمكن بالمستقبل استخدمه أكثر، ولكن بحذر، كي لا أفقد طابع شمس الإنساني والعفوي.

وجائت كلمات الأغنية: "طز بلي راحوا مااجو.. بلي حبوا ونسوا.. بلي خانوا ماوفو طز.. على ارواحتهم طغو.. ويا البجاهم مشو.. على النعمة مارضوا طز.. على القدامي اخرسوا.. لكن بظهري حجوا.. مااقلهم هلو طز.. أريد ارقص على جروح اليأذيني.. الشمس اني واحرقه الي يطفيني.. والي طاح من عيني ادوس عليه".



شمس الكويتية من كليب اغنية طز



شمس الكويتية من كليب اغنية طز



شمس الكويتية من كليب اغنية طز