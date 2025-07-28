شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتبلي روشتة" أغنية جديدة تجمع دياب بعمرو قطب ورامي نوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم دياب من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "اكتبلي روشتة"، وهي أغنية سينجل تعاون فيها مع الشاعر عمرو قطب، والملحن حسين زكريا، والموزع الموسيقي رامي نوار.



دياب والشاعر عمرو قطب

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية رسميًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي عقب الانتهاء من تصوير الفيديو كليب الخاص بها، والذي يُجرى العمل عليه حاليًا.



رامي نوار ودياب

من ناحية أخرى، يبدأ النجم دياب تصوير فيلم هيروشيما مع النجم أحمد السقا خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أيمن بهجت قمر، حيث بدأ المخرج معاينة أماكن التصوير والاستعدادات النهائية قبل انطلاق التصوير، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم أحمد السقا، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، ناهد السباعى وآخرون.



موزع رامي نوار ودياب

كما يبدأ دياب تصوير مسلسله الجديد بينج كلى، من إخراج نادين خان، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من الفنانين لأبطال المسلسل خلال الأيام المقبلة، حيث أوشك مهندس الديكور على الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل.

يشارك النجم دياب كضيف شرف في فيلم صقر وكناريا بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، من إخراج حسين المنباوى، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبد الله، حيث يقدم دياب شخصية مميزة خلال أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى كوميدى، إذ يجتمع إمام وشيكو لأول مرة في السينما.