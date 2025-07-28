شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان وراغب علامة ونجوى كرم وكارول سماحة فى جنازة زياد الرحبانى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جنازة الفنان الراحل زياد الرحباني حضور عدد من الشخصيات السياسية والفنية لتقديم واجب العزاء للفنانة الكبيرة فيروز في رحيل نجلها، حيث حضر رئيس الوزراء نواف سلام والنجوم راغب علامة ونجوي كرم وكارول سماحة.

فيما انهارت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وظلت تحتض النعش وتبكى بحرقة ورفضت تركه في لحظات مؤثرة وحزينة على وداع المحبوبة لحبيبها، وحرصت كارمن لبس، على الذهاب إلى صالون كنيسة رقاد السيدة في بكفيا، وكانت أول الحاضرين وظلت تبكى في صمت.

خيم الحزن على جميع اللبنانيين، اليوم الاثنين، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خوري بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.



ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود والزهور والزغاريد.

ووصل جثمان الموسيقار الراحل زياد الرحباني إلى كنيسة رقاد السيدة بكفيا، لصلاة الجنازة عليه، وشاركت النجمة فيروز، في تشييع جثمان ابنها زياد الرحبانى، وظهرت شقيقته ريما بجوارها.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.