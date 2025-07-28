شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يشعل مهرجان قرطاج برسالة فنية وإنسانية: لكِ الله يا فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف، مساء الأحد 27 يوليو 2025، حفلاً فنياً على مسرح مهرجان قرطاج الدولي، خصّصه للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وسط حضور جماهيري غفير احتفى به بحرارة ووفاء.



وسبق انطلاق الحفل ترديد شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، أبرزها "الحرية لفلسطين"، في حين رفرفت الأعلام الفلسطينية والتونسية في سماء المسرح، وعمّت أجواء الحماس والتأثر مدارج قرطاج، في مشهد عبّر عن التلاحم مع نضال الشعب الفلسطيني.



في كلمته الافتتاحية، وجّه عساف تحيّة مؤثّرة قائلاً: "الله يمسيكم بالخير جميعاً، في هذا الظرف الحرج الذي تمرّ به فلسطين الحبيبة، أقول لكم من تونس الحبيبة، لن نشفى من حب تونس. كل المحبة لكم يا شعب تونس... تحية لفلسطين أمّ البدايات والنهايات ، لغزة العزّة التي تتعرض للإبادة أمام هذا الصمت . لك الله يا فلسطين ، جئتكم اليوم والألم يعتصرني واخترت قرطاج لأسمع صوتنا ."



محمد عساف



الفنان محمد عساف



حفل محمد عساف



وقد استهلّ عساف حفله بأغنية "يا دنيا اشهدي"، التي حملت رسائل صمود وأمل، فيما تفاعل الجمهور بحرارة مع مجمل فقرات الحفل الذي قدّم من خلاله محمد عساف مجموعة من الأغنيات الوطنية الخاصة بالقضية الفلسطينية ، في حين امتنع عن تقديم أيّة أغنية خارج الإطار الوطني .



يُذكر أن الحفل كان موجّهاً بالكامل لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلن الفنان محمد عساف عن تخصيص أجره لصالح المتضررين في قطاع غزة، في لفتة لاقت استحساناً واسعاً من الجمهور والمتابعين . هذا وكرّمت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة محمد عساف بمنحه بطاقة عضوية شرفية تقديراً لمسيرته الفنية والتزامه الوطني .