شكرا لقرائتكم خبر عن مها فاروق: ميمى جمال كسرت القاعدة النمطية للفنانة الكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة القديرة ميمي جمال، خلال فعاليات الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وأدارت الندوة سلمى عادل، وبمشاركة الدكتورة مها فاروق محررة الكتاب، والفنانة ميمي جمال.

واستهلت سلمى عادل حديثها قائلة: سعيدة اليوم بوجودي في ندوة تكريم للفنانة الجميلة، خفيفة الظل، ذات الأصول اليونانية، التي تُعدّ قيمة فنية وقامة كبيرة، قدمت أكثر من 500 عمل فني تنوّعت بين الدراما والسينما والمسرح،نحتفي اليوم بسبعين عامًا من الإبداع والعطاء للفنانة القديرة ميمي جمال.

ومن جانبها قالت الدكتورة مها فاروق: خلفيتي تنتمي إلى الفن التشكيلي، سواء في السينما أو المسرح، وحين طُلب مني من قِبَل إدارة المهرجان إعداد كتاب عن الفنانة ميمي جمال، شعرت بالدهشة في البداية، لكن حبي الشديد لها دفعني إلى خوض التجربة بحماس، وعندما التقيتها للمرة الأولى، وجدتها شخصية ودودة للغاية، وبدأت أستمع إلى حكاياتها وأطالع تاريخها الفني، فإذا بي أكتشف أنني بصدد توثيق مسيرة تمتد إلى 72 عامًا من الفن.

وتابعت: ميمي جمال عاشقة حقيقية للمسرح، وتعتبره جزءًا أساسيًا من حياتها الفنية، وعلى الرغم من أنها لم تحصل على أدوار بطولة مطلقة في السينما، فإن جميع أدوارها كانت مميزة وذات أثر بالغ، وهي تمتلك صوتًا دافئًا وحنونًا، وقد كسرت القاعدة النمطية التي كانت تحصر الكوميديانة في أدوار كاريكاتيرية؛ فكانت أول ممثلة كوميدية تجمع بين الجمال والأناقة. نحن أمام أسطورة فنية حقيقية، عملت مع كبار النجوم في الماضي، ولا تزال تواصل العطاء مع نجوم الجيل الحالي مثل أكرم حسني، وهنا الزاهد، وخالد الحلفاوي.



ندوة تكريم الفنانة ميمي جمال من مهرجان المسرح القومى



ميمي جمال فى ندوة تكريمها من مهرجان المسرح القومى



ميمي جمال