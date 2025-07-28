شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال من المستشفى: أنا وسلمى واخدين دور جامد أوى ادعولى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صفاء جلال عن تعرضها لوعكة صحية ، نقلت على اثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل والخروج من أزمتها، وكتبت على الاستورى الخاصة بها على موقع انستجرام قائلة :

الحمد لله ربنا قدر ولطف.. أنا وسلمى دور جامد أوي ادعولي.



صفاء جلال

وشاركت صفاء جلال في الجزء الرابع من مسلسل المداح – أسطورة العودة، بطولة الفنان حمادة هلال، وضم العمل عددا من النجوم منهم: فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، مي سليم، هبة مجدي، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن المقرر أن تشارك صفاء جلال فى بطولة مسلسل ولاد الأبالسة مع الفنانة تارا عماد، ويشارك في بطولة العمل كلا من على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبدالجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة.