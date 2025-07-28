شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال: أهدى تكريمى فى المهرجان القومى لزوجي الراحل حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

أُهدت الفنانة القديرة ميمي جمال تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري، إلى زوجها الراحل الفنان حسن مصطفي، حيث قالت خلال ندوة التكريم: هذا الرجل كان عمري كله، هو الزوج الوحيد في حياتي، ووالد ابنتَيّ. كان سندًا وظهرًا وكل شيء بالنسبة لي، ورغم أنه قدّم أعمالًا كثيرة ومميزة، إلا أنه لم ينَل التكريم الذي يستحقه، ولذلك أعتبر أن هذا التكريم اليوم أُهديه له، تقديرًا لمسيرته وعطائه.



ميمي جمال



ندوة تكريم ميمي جمال



ميمي جمال



ندوة تكريم ميمي جمال

وتابعت، من حسن حظي أن زوجي كان فنانًا مثلي؛ كنا نُدرك معًا طبيعة المهنة وصعوباتها. الغيرة بيننا لم تكن عشوائية، بل كانت نابعة من حب وحرص، أذكر أن فنانة جميلة "ربنا يديها الصحة " قالت له ذات مرة: “أنت مش شايف المدام بتلبس إيه على المسرح؟”فأجابها: “في أي مسرحية؟”، قالت له: “في مسرحية لسمير غانم، جاء إليّ بعدها وسألني عن الأمر، وحدثني عما سمعه. فسألته: “ما المطلوب؟” قال: “شال.” وبالفعل، ارتديت الشال كما طلب، لأنني ببساطة لن أخسر زوجي من أجل مسرحية.

وعن بداية علاقتها بزوجها قالت: تعرفت على حسن في البداية كصديق، وكان مستمعًا جيدًا. كنت أرتاح في الحديث معه، وأحكي له عن كل ما أمرّ به. ظللنا لفترة طويلة أصدقاء، حتى جاء الأستاذ سيد بدير وسأله: فقال له أتمنى أن توافق تتزوجني، ، لكن والدتي رفضت في البداية لأنه كان يكبرني سنًا، ولديه تجربة زواج سابقة، فقلت لها: “أنا أرتاح لهذا الرجل، وأريد من يكون سندًا لي، أنا أحببته وأرغب أن أعيش معه.” وفي النهاية وافقت والدتي، وقد كان بالفعل كما حسبتُه تمامًا. عشنا معًا عمرًا جميلًا، وكان دائمًا أهلًا للحب والاحتواء، وشريكًا حقيقيًا في الحياة.