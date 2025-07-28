شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق عن تكريمه فى مهرجان الإسكندرية السينمائى: حلم من أحلام الطفوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث فني يُضاف إلى سجل إنجازاته، ينضم النجم أحمد رزق إلى قائمة المُكرّمين في الدورة الـ41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، ويأتى التكريم تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة، التي قدّم خلالها أعمالًا لا تُنسى، تركت بصمة في السينما المصرية والعربية.

تعليق أحمد رزق على التكريم

عبّر النجم أحمد رزق عن سعادته الغامرة بهذا التقدير، قائلًا لـ"الخليج 365": "سعيد بهذا التكريم الذي يأتي من إحدى المهرجانات المهمة.. وأشكر كل القائمين على المهرجان، وأشعر بالفخر وخاصة ان هذا التكريم كان حلم من احلامى بالاضافة الى أنه تكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، عروس البحر المتوسط واحد اعرق المهرجانات السينمائية

أحمد رزق مشواره الفني عام 1996 من خلال مشاركته في مسرحية "الجميلة والوحشين" أمام النجمة ليلى علوي، قبل أن ينطلق بثبات في عالم السينما والدراما، مقدمًا مجموعة من الأعمال التي جمعت بين الأداء الكوميدي والدرامي والإنساني، وأثبتت موهبته وقدرته على التنقل بسلاسة بين الأنماط الفنية المختلفة.

أفلام ومسلسلات أحمد رزق

بطولة عدد من الأعمال المهمة مثل :"مافيا" و"فيلم ثقافي"، "عشان ربنا يحبك"، "شباب على الهواء"، ثم انتقل لمرحلة البطولة المطلقة في "اوعي وشك"، "حمادة يلعب"، "حوش اللي وقع منك"، و"التوربيني" إلى جانب أدواره المهمة بأفلام "زهايمر" مع الزعيم عادل إمام، "الليلة الكبيرة"، "يجعله عامر"، "بني آدم"، "الممر"، "الكنز"، و"200 جنيه".

أما على صعيد الدراما، فقد تألق في أعمال مثل: "حديث الصباح والمساء"، "العار"، "خطوط حمراء"، "إزي الصحة"، "بخط الإيد"، "في يوم وليلة"، "حضرة العمدة"، "بيت الرفاعي"، "سيد الناس"، وقدم مؤخرًا من بطولته "حرب الجبالي"خلال السباق الرمضاني .

وإلى جانب ذلك، تميز بأعماله المسرحية التي عكست خفة ظله وإطلالته المحببة على الخشبة، والتي كانت من أبرز محطاته الفنية في بداياته واستمر حضوره فيها لافتًا على مدار السنوات.

ويأتى هذا التكريم تتويجًا لمسيرة فنية متميزة، نجح خلالها رزق في بناء قاعدة جماهيرية واسعة بفضل اختياراته الذكية وحضوره المحبب، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم جيله وأكثرهم تنوعًا فى الأدوار.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذا التكريم يأتى فى إطار دور المهرجان في الاحتفاء بروّاد الفن العربي الذين ساهموا في الارتقاء بالذوق العام، وتركوا بصمة فنية مميزة في وجدان الجمهور.

يقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.