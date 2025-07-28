شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن لبس فى تصريح سابق: زياد الرحبانى كتب لى أغنية "بلا ولا شى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانبة كارمن لبس، فى أحدى حوارتها التليفزيونية أن الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، كتب لها أغنية بلا ولا شى، وذلك بعدما جمعتهما علاقة طويلة استمرت 15 عاماً، حيث وصفتها لبس بأنها زواج شفهى غير موثق على ورقة رسمية.

ورغم الانفصال الذي حدث بين الراحل ولبس منذ سنوات عديدة، فإن العلاقة بينهما ظلت قائمة على الحب والذكرى، حيث أشارت الأخيرة فى تصريحات سابقة، كما ظهرت وهى تحتض النعش وتبكى ورفضت تركه فى لحظات مؤثرة وحزينة فى وداع المحبوبة لحبيبها.

خيم الحزن على جميع اللبنانيين، اليوم الاثنين، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خورى بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.

ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود والزهور والزغاريد.

ووصل جثمان الموسيقار الراحل زياد الرحباني إلى كنيسة رقاد السيدة بكفيا، لصلاة الجنازة عليه، وشاركت النجمة فيروز، في تشييع جثمان ابنها زياد الرحبانى، وظهرت شقيقته ريما بجوارها.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، فى كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.