أحمد حسن راؤول يكشف عن تعاونه مع إليسا فى أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر أحمد حسن راؤول في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن تعاونه الفني المرتقب مع النجمة اللبنانية إليسا، من خلال أغنيتين جديدتين من المنتظر طرحهما خلال الفترة المقبلة.

وأوضح راؤول أن الأغنيتين ستكونان باللهجة المصرية، ومن ألحان أحمد زعيم، مؤكدًا أنهما تمثلان لونًا جديدًا ومختلفًا عن الأعمال السابقة لإليسا، ومتوقعًا أن تحققا نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.

وأضاف: "أتمنى أن تنال الأغنيتان إعجاب الجمهور عند طرحهما، خاصة أنهما تحملان طابعًا مميزًا يضيف لتجربة إليسا الفنية".

من ناحية أخرى كشفت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً من الجينز بتصميم عصري.

وحرصت إليسا على الظهور بشكل مختلف عما كان في الوقت الساب، حيث كانت قد أثارت جدلا بسبب ملامحمها وزوايا التصوير التي كانت قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، ولكن أوضحت تلك الصور أن إليسا تتمتع بجمال مميز ومختلف، ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها المتجددة.