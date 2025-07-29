شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية فى أمسية فنية بصيف أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات "صيف الأوبرا 2025" التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية، يشهد استاد الإسكندرية الدولي مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو أمسية فنية كبيرة تقدمها النجمة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو أحمد عامر.

برنامج الحفل الفني

يبدأ الحفل في التاسعة مساءً بفقرة "شباب في شباب" يحييها نجوم الأوبرا الشبان: محمد حسن، فرح الموجي، ومحمد الخولي وتليها أمسية غنائية لريهام عبد الحاكيم تقدم خلالها باقة من أشهر أعمالها

باقة غنائية تراثية ومعاصرة



تقدم ريهام عبد الحكيم مجموعة مختارة من أبرز أعمالها التي تجمع بين الأصالة والحداثة، تشمل: "التوبة"، "أنا بعشقك"، "أه يا أسمراني اللون" و"أكدب عليك"، "بتونس بيك"، "ريح قلبي معاك" و "شكله طيب"، "مالي"، "وحشتني"، و"غني لي شوي".

فقرة الشباب الواعد



يقدم نجوم الأوبرا الصاعدون باقة من المؤلفات الشهيرة منها: "عمار يا إسكندرية"، "سواح"، "أما براوة" "حنا السكران"، "الليلة يا سمرا"، "اتحدى العالم".

رسالة ثقافية وفنية



يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات صيف الأوبرا 2025 التي تهدف إلى دعم المزج بين التراث والمعاصرة في الفن المصري واكتشاف المواهب الشابة وتقديمها للجمهور ونشر الفن الهادف في مختلف المحافظات المصرية.